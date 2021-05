COFECE investigará si CFE lleva a cabo prácticas monopólicas

Mientras se desahogan más de 30 amparos promovidos en contra de la reforma energética, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación por la posible realización de conductas que podrían actualizar prácticas monopólicas en la generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica y productos asociados, además de servicios y actividades relacionadas con estos mercados en territorio nacional.



La Comisión dependiente de la Secretaría de Economía dio a conocer que se inició la investigación ante una denuncia radicada con el Expediente DE-027-2020, misma que se atenderá en un periodo no menor a 30 días hábiles ni excederá los 120 días hábiles.



Cabe mencionar que entre las empresas particulares que promovieron amparos en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, cuyos efectos se encuentran suspendidos, destacan “Eólica de Oaxaca” y “Eólica de Tamaulipas”.



El organismo aclaró que los actos que puedan constituir violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) habrán de determinarse, en su caso, en el dictamen de probable responsabilidad, toda vez que únicamente se da inicio a un procedimiento indagatorio de carácter administrativo en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la referida Ley.



Tampoco está determinado en definitiva el o los sujetos a quienes, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables.



Por ello, el procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la LFCE.



Por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a la normatividad mencionada, se iniciará un procedimiento en forma de juicio, por existir elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos investigados.



Será la Dirección General de Investigaciones de Mercado la instancia que tramitará, coordinará y supervisará el procedimiento de investigación y también podrá realizar requerimientos de documentación e información; de considerarlo necesario, realizará, una vez ordenadas, visitas de verificación para allegarse de información y documentos.



También podrá citar a declarar a quienes tengan relación con las investigaciones o asuntos de que se trate, para que se allegue de los medios de convicción que considere necesarios para conocer la verdad sobre los hechos materia del procedimiento.