COFEPRIS alerta por fraudes de supuestos inspectores

El director de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) del Estado, Bartolo Avendaño Borromeo, alertó a empresarios, alcaldes y representantes de cámaras empresariales para que no sean sorprendidos por supuestos inspectores y no permitan actos de corrupción.En entrevista posterior, indicó que han recibido reportes de que a los establecimientos habían acudido personas que se ostentaban como trabajadores de la Secretaría de Salud, pero que actuaban de una manera incorrecta, por lo que decidieron llevar a cabo las reuniones para promover la transparencia operativa y explicar cómo laboran.Recordó que actualmente se promueve la cero corrupción, por lo que si se comprueba que hay personal que pide dinero, se procedería de manera inmediata para evitar que se dañe a los ciudadanos, aunque hasta ahora han visto que son gente ajena a la dependencia.Sobre las jurisdicciones en donde se tuvieron reportes de personas que intentan sorprender a ciudadanos, mencionó que fueron las de Poza Rica, Córdoba y Orizaba, aunque también en el 2020 se tuvo una situación similar en Martínez de la Torre.Lamentó que persona o personas desconocidas intenten usurpar funciones, lo cual además es un delito, pero si acaso hay personal que intenta obtener algún beneficio económico, los ciudadanos no deben ser parte del cohecho.Durante la reunión, que se llevó a cabo en la sala Independencia de palacio, el titular de Riesgos Sanitarios del Estado explicó que los trabajadores deben llegar totalmente uniformados, con un gafete de identificación que los acredite como verificador y además llevar la orden de verificación correspondiente firmada por el director general o por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la zona que corresponda.