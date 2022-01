COFEPRIS autoriza el uso de píldora Molnupiravir contra COVID-19

Este viernes, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó el uso de emergencia del medicamento Molnupiravir contra COVID-19, fármaco también aprobado en Reino Unido y Estados Unidos y con una eficacia del 30 por ciento.La reguladora sanitaria de México informó a través de un comunicado que la píldora de Merck Sharp & Dohme cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia, por lo que se podrá indicar como tratamiento a adultos con prueba positiva a COVID-19 que no requieran de oxígeno suplementario; para quienes tengan algún factor de riesgo que agrave la enfermedad y también está indicado como tratamiento para quienes las opciones alternas de tratamiento COVID-19 autorizadas no son accesibles o clínicamente apropiadas.Este fármaco americano recibió la autorización de Reino Unido también para tratar a personas que dieran positivo a SARS CoV-2 y que tuvieran algún factor de riesgo, posteriormente fue aprobado por Estados Unidos con las mismas indicaciones y como una opción para atender el crecimiento de las infecciones por la variante Ómicron.De acuerdo con lo indicado por la Administración de Medicinas y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, el Molnupiravir no está recomendado para menores de 18 años pues podría afectar en el crecimiento de los huesos y cartílagos, tampoco está indicada para mujeres embarazadas.El año pasado, cuando fue aprobada en Estados Unidos, se informó que el tratamiento completo tendría un valor de 700 dólares, es decir $14,266 pesos, el tratamiento consta de 8 píldoras diarias durante 5 días.