La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19, Abdala, la cual fue desarrollada en Cuba.“Las autorizaciones que emite esta comisión forman parte de la Estrategia Nacional de Regulación Sanitaria, que permite revisar y dar acceso al mayor número de insumos para la salud, siempre y cuando se compruebe la calidad, seguridad y eficacia del producto”, informó la COFEPRIS.“El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) sesionó sobre el uso de este biológico, el cual recibió una opinión técnica favorable por parte de los expertos. Después de integrar la opinión del CMN e ingresar la solicitud de autorización para uso de emergencia ante COFEPRIS, personal especializado en vacunas analizó los expedientes, certificando que el biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado”.La dependencia resaltó que la aplicación de vacunas para disminuir el impacto de la pandemia por COVID-19 es universal y gratuita, por lo que llamó a la población a no acudir a ningún espacio que no sea designado para obtener una dosis de esta vacuna.“El suministro de cualquier supuesta vacuna contra el virus SarsCoV2 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designados por la autoridad representa riesgo para la salud. Si conoce algún establecimiento que ofrezca cualquier producto haciéndolo pasar como vacuna contra COVID-19, podrá realizar la denuncia sanitaria en gob.mx/cofepris”.Con esta autorización la reguladora ha aprobado un total de 10 vacunas contra Coronavirus; Pfizer, AstraZeneca, Cansino, Sputnik V, Sinovac, Covaxim, Janssen, Moderna, Sinopharm y Abdala.