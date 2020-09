Cofepris debería detener llegada a México de vacuna rusa: “zar de la Influenza”

Ante la pausa a las investigaciones de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla Astrazeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford y en la que tiene participación México, Alejandro Macías, quien fue comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en 2009, indicó que por fortuna se estudian otras.



Si bien los ensayos de la dosis ya se reanudaron, “el zar de la influenza” dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la suspensión era una mala noticia porque en esa vacuna se tiene situada una de las mayores esperanzas porque “es una de las mejores estudiadas”.



Antes de la reanudación de los ensayos de Astrazeneca, puntualizó que el estudio seguía, más no el reclutamiento de nuevos pacientes, luego de que uno presentó mielitis transversa como reacción a la dosis.



“Saber si el efecto colateral que encontraron está relacionado con una vacuna es suficientemente grave para detenerla definitivamente, ojalá no sea así. Eso no lo puede determinar ni siquiera la propia compañía, eso lo tiene que determinar un comité independiente”, señaló.



El infectólogo dijo que si hay un velo de duda en esta dosis, “ese mismo velo de duda va a cubrir la propia vacuna de Rusia” Sputnik 5, que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro país recibirá el suministro de al menos 32 millones.



“La vacuna de Rusia se parece mucho a esta. Es una vacuna de adenovirus, es un virus vector. Nada más que Rusia, francamente, había rebasado por la derecha”, señaló.



Refirió que se había dictaminado que se trataba de vacuna completamente estudiada, “cuando la verdad es que no estaba completamente estudiada” pues tenía apenas estudio de fase uno y fase dos cuando ya planeaban ponerla a miles de personas.



Señaló que en este caso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que es la autoridad regulatoria, “tendrá que detener eso mientras no haya una evidencia de que es una vacuna bien estudiada”.

“Si hay duda sobre una vacuna de un adenovirus, habría que hacerse con mucho cuidado”, apuntó.



“Yo creo que en estos momentos, no es una vacuna que sea suficientemente bien estudiada para brindar seguridad”, puntualizó y agregó que la Cofepris debería detener su llegada, sobre todo por lo que sucede con la de Astrazeneca**.

“No quiero decir que la vacuna de adenovirus necesariamente sea insegura, pero hay que ver que sean seguras para poderlas aprobar”, dijo.



Ante el planteamiento de exsecretarios de Salud de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para que el Gobierno cambie la estrategia encabezada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Macías vio estas propuestas para frenar la pandemia como un intento de aportar a la solución.



Aunque Salomón Chertorivski, José Ángel Córova Villalobos, Mercedes Juan, Julio Frenk y Guillermo Soberón han sido criticados por presentar el plan medio año después de que comenzó la pandemia, el doctor Macías refirió que “las cosas siempre se pueden hacer mejor”.



“Si ahora hay una propuesta para hacer unas cosas mejor, por lo menos escucharlas, entenderlas y en lo posible, si se les considera, aplicarlas.

“Independientemente de cómo se ha hecho ahora, hay que hacer una recomendación sin ambigüedades”, expresó.



Asimismo, dijo estar de acuerdo en que no sirve únicamente hacer más pruebas, pero si se tienen que realizar, deben ser reportadas rápidamente.

“En la medida en que las pruebas se hagan, aunadas a una acción de salud pública, está bien. Eso se puede mejorar también, es una buena propuesta que hagamos pruebas, que se reporten rápidamente y se reporten tempranamente y se busquen a los contactos”, dijo.



Señaló que el tema no debe ser político y las propuestas deben tener un fundamento científico.



El doctor Macías llamó a usar e intensificar el uso del cubrebocas, que debería ser de orden nacional, así como a aplicarse la vacuna de la Influenza ante la llegada de la enfermedad en los próximos meses.



“La pandemia llegó para quedarse un buen rato”, dijo “el zar de la influenza” y refirió que no es que vaya a desaparecer, pero sí va a disminuir su incidencia en algunas zonas.



“Falta que todavía entren muchas ciudades, inclusive falta que se ruralice en buena medida en México, como pasa en Estados Unidos”, declaró al mencionar un rebrote.