Cofre de Perote enfrenta contingencia; malos visitantes dejan basura y problemas

Las visitas recientes a razón de las nevadas en el Cofre de Perote han resultado en la generación de toneladas de basura, desde vasos y platos de unicel hasta pañales desechables.Al respecto, el director del Parque Nacional, Raúl Álvarez, explicó en entrevista reciente que tanto visitantes como vendedores han dejado grandes cantidades de basura en la montaña, por lo que hizo un llamado a que no sigan replicando este actuar.Sostuvo que recientemente se realizó una jornada de limpieza en el Cofre, donde fueron llenados dos camiones de 16 metros cúbicos con diversos desechos, desde orgánicos hasta aquellos que tardan miles de años en degradarse.Dijo que normalmente, cada fin de semana llegan alrededor de medio centenar de familias que pasan algunas horas de día de campo.Sin embargo, con motivo de la serie de nevadas que se han registrado este año, la capacidad se desborda y ello ocasiona que los miles de visitantes que suben y bajan dejen sus desechos en el camino.Indicó que muchas personas creen que pueden dejar su basura porque se degrada pero indicó que tampoco esto debe hacerse.“Se les hace fácil dejar todos los residuos en la montaña y eso genera impactos muy fuertes, no sólo visuales sino también de contaminación; con ayuda de excursionistas, Secretaría del Medio Ambiente y gente de las comunidades se hizo una recolecta y se juntaron dos camiones”.Expuso que esta es una situación de contingencia pues la limpieza a estos niveles del Parque Nacional no está presupuestada, sobre todo cuando la población no obedece las indicaciones básicas, desde ir bien abrigados, hasta evitar subir con niños, adultos mayores y en vehículos.“Nos complica andar rescatando desde vehículos que se quedan sin gasolina hasta gente perdida que no hizo caso de las recomendaciones de mantenerse siempre dentro de los senderos. Es una situación de contingencia”, dijo.Derivado de esto, el Director indicó que se tomó la decisión en conjunto con otras autoridades como Protección Civil cerrar el ingreso de vehículos al Parque Nacional; en un primer momento, este fin de semana esa será la condición y hasta el lunes 14 de febrero.Agregó que la recomendación principal es no acudir al Cofre de Perote con las condiciones climatológicas que actualmente prevalecen en la región, enfatizando que la temporada de nevadas no es apta para acudir.Recordó que tampoco es adecuado hacer fogatas, evitar llevar alimentos que tengan que ser calentados, hacer visitas cortas para evitar realizar sus necesidades fisiológicas en el Parque y bajar toda la basura que subieron y llevarla hasta sus casas, pues en las comunidades tampoco hay capacidad para esa cantidad de desechos.El Director sentenció que hay sanciones para quienes desobedezcan estas indicaciones pero admitió que no es necesario llegar hasta este nivel.