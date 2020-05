Cofre de Perote, fuente de abastecimiento de agua, presenta gran deterioro ambiental

Este lunes 4 de mayo, al cumplirse 83 años de que el entonces presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río decretó en 1937 al Cofre de Perote como Parque Nacional, deben congratularse los habitantes de los municipios de Coatepec, Xico, Banderilla, Teocelo, Las Vigas, Perote y parcialmente Xalapa, quienes reciben las diversas corrientes de agua que abastecen del vital líquido a aproximadamente a un millón de personas.



Lamentablemente, “no se han logrado los objetivos de conservación y manejo sustentable, por lo que en la zona existe un fuerte grado de deterioro ambiental”, expuso el doctor Héctor Narave Flores, académico y exdirector de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV), quien para destacar la importancia biológica del Parque Nacional Cofre de Perote, mencionó que en él nacen las cuencas hidrográficas La Antigua, Actopan y Nautla.



El Parque Nacional Cofre de Perote, abastece de agua también a más de una veintena de localidades que se asientan en sus inmediaciones como El Conejo, Los Pescados, Rancho Nuevo, Escobillo y Tembladeras, entre otras tantas, por lo que constituye uno de los sistemas generadores de agua más importantes de la región.



Desde aquella época, el decreto destaca la importancia del lugar considerándolo como “zona de protección natural para algunas ciudades de la entidad por las funciones que desempeña en la climatología, hidrología y fertilidad de las tierras, y el papel de los bosques como elemento poderoso en la vida económica de los pueblos”, servicios que a la fecha sigue proporcionando la benigna montaña, no obstante el deterioro a que fue sometida durante varias décadas del siglo pasado, añadió el académico de la UV.



También conocido como “Nauhcampatépetl”, nombre náhuatl que significa “Cerro de cuatro lados”, cubre una superficie de 11 mil 534 hectáreas y ocupa el octavo lugar entre las montañas más altas del país; es un sitio de calidad escénica por su belleza y los paisajes que ofrece, pero sobre todo, por su gran importancia biológica, ambiental y social para la región central del Estado.



Sin embargo, no obstante de la importancia biológica y ecosistémica del Parque Nacional Cofre de Perote, los esfuerzos para la conservación de sus recursos naturales, incluyendo el decreto y la implementación de otros muchos proyectos gubernamentales, no han logrado los objetivos de conservación y manejo sustentable, por lo que en la zona existe un fuerte grado de deterioro ambiental, reiteró el investigador universitario.



Parte de esta situación, explicó Narave Flores, representante del sector académico en el Consejo Asesor del Parque Nacional Cofre de Perote, se dio desde las primeras décadas del siglo pasado, por diversos aspectos como los conflictos legales en la tenencia de la tierra, ya que previamente se habían constituido ejidos que realizaban actividades propias del agro en sustitución de bosques.



Durante mucho tiempo, los bosques del Cofre de Perote constituyeron fuente de extracción de madera, en muchos casos realizada de manera ilegal, lo que en algunos sitios conllevó a la reducción considerable de la superficie boscosa, a la pérdida de especies de flora y fauna, al deterioro de los suelos, a la disminución de generación de acuíferos, y a la reducción de alternativas de sustento para los habitantes, explicó el académico de la Universidad Veracruzana.



El establecimiento de la Dirección del Parque Nacional en el año 2008 por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) del Gobierno Federal, representó un mayor apego a los aspectos normativos, a la articulación de esfuerzos y proyectos entre los diferentes sectores e instancias, donde resalta la participación de los habitantes de la región.



En el 2019, por cierto, a instancias de la CONANP se instaló el Consejo Asesor del Parque, que funciona como órgano de consulta y opinión para las actividades y acciones que se realizan en el mismo, y que coadyuvará a que se realicen de mejor forma, pues está integrado por las diferentes instancias gubernamentales de los tres niveles, los actores sociales de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, academia, Iniciativa privada y sector servicios, los que han empezado a trabajar en favor de la importante montaña.



Insistió el académico que los recursos naturales del Cofre de Perote, su importancia biológica, económica, ambiental y social justifican por sí mismos su conservación, motivo por el cual los esfuerzos deben mantenerse e incrementarse para lograr un desarrollo sustentable en el que se concilien los intereses de los habitantes de la región, la sociedad y los del gobierno, expuso el maestro universitario.



Por ello, recalcó, hay que agradecer al presidente Lázaro Cárdenas su gran visión en la conservación de esta montaña y al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido “el apóstol del árbol”, por su gran trabajo en el decreto en varios Parques Nacionales incluyendo el Pico de Orizaba, así como en impulso a la conservación de bosques y creación de viveros, en ese entonces como Jefe del Departamento Forestal y de Caza y Pesca.