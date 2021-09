Colapsa barda trasera del hospital de Tlaquilpa por deslizamiento de tierra

Luego de que el pasado martes se registrara un deslizamiento del cerro sobre la barda trasera del hospital de Tlaquilpa, una nueva caída de toneladas de lodo provocó que la madrugada de este viernes colapsara.



Personal del nosocomio explicó que el martes pasado la tierra cayó en el patio del hospital, por lo que se comunicaron de inmediato con Protección Civil estatal y municipal.



Ese personal acudió a revisar, pero les informó que lamentablemente no se podía hacer nada, sólo esperar a que no se presentaran más deslizamientos.



Sin embargo, las intensas precipitaciones que se registran todos los días provocaron la saturación de humedad del suelo y toneladas de lodo hicieron presión sobre la barda, la cual colapsó este viernes.



Aunque la barda no se vino abajo, la tierra que cayó detrás de ella la empujó y fracturó.



Personal del hospital recurrió nuevamente al personal de Protección para que acuda a realizar una evaluación y vea si no hay riesgo con la Casa Materna, que es a donde se recibe a las mujeres embarazadas que están a punto de dar a luz, para que no tengan que ir hasta sus comunidades, y cuya edificación está a un metro escaso de la barda colapsada.