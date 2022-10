Colectan ropa y juguetes para niños de Chiltoyac

Los regidores juveniles Arantxa Neri regidora décimo tercera y Alejandro Acosta regidor octavo, invitaron a la ciudadanía a participar en la recolecta “Donando Amor y Sonrisas”, que buscará llevar juguetes y ropa a cerca de 850 niños marginados de la localidad de Chiltoyac.Destacando que no reciben dinero, solamente los artículos que requieren, los regidores señalaron que solicitan ropa como chamarras y suéteres para la temporada invernal y juguetes en general que no utilicen baterías. Asimismo reconocen que estos artículos pueden ser de uso siempre y cuando estén en buenas condiciones y se entreguen limpios, con lo que apoyarían a niños de 2 a 12 años de edad.Neri resaltó que de este evento está programada la entrega de lo recolectado el 11 de diciembre a las 15:00 horas en la cancha de Chiltoyac, siendo el cierre de la recolecta el 31 de noviembre para llevar una organización adecuada para el evento. En el cual señaló que cuentan patrocinadores y centros de acopio para la recolecta.También apuntó que sigue abierta la convocatoria para sumarse a la brigada, por lo que a los interesados los instó a acercarse para agrandar el proyecto para todos estos niños.“Estos patrocinadores y centro de acopio nos estarán apoyando y difundiendo. El agente municipal de Chiltoyac está enterado, nos está apoyando sobre todo para la realización del evento y está muy contento por esto que se va a realizar sobre todo por la falta de visibilidad que tiene la congregación”, así lo comentó el regidor octavo, quien dijo no descartar que se sumen niños de comunidades cercanas, por lo que buscan dar mayor difusión a esta donación para ayudar a más niños.Sobre la segregación de este municipio el regidor dijo “la situación sigue muy parecida, evidentemente a lo largo del tiempo ha mejorado pero al ser una congregación muy retirada de lo que es la capital no tienen las mismas ventajas o las mismas capacidades de adquirir ciertas cosas y es por eso que nos acercamos a ellos para poder brindarles”.También reconoció que detrás de esta colecta no hay apoyo de autoridades, ya que no quieren convertirla en un evento político, sino que sea algo de la sociedad; “apoyo como tal no, no por que no nos quieran apoyar sino porque nosotros no queremos que se partidice o se politice el evento”.Con centros de acopio en diferentes zonas de la ciudad de Xalapa como; el Centro, Araucarias, El Dique y Monte Magno; en empresas como; ¡Órale!, Imagen del Golfo, Philadelphia Bilingual School, Zaha, King of the cuts, Lorna Beauty, Quetzally MakeUp, ente otros.