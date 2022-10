Colectivo cuestiona paradero de dos barredoras para limpieza de la ciclovía Xalapa

No existen evidencias del estado actual de las dos barredoras adquiridas durante la administración de Hipólito Rodríguez Herrero para dar mantenimiento a la ciclovía, alertó el enlace del colectivo Physis Ciclovida, Luis Fernando López Galicia.“La administración pasada compró unas barredoras especiales para la ciclovía, pero no sabemos dónde quedaron y lo que tememos es que las tengan arrumbadas y cuando se quieran usar ya no sirvan porque se pegaron los motores o algo”, dijo el ciclista.Lo anterior lo denunció por escrito la agrupación en un oficio enviado al presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil, donde se habla acerca de las condiciones del carril exclusivo en la avenida Ruiz Cortines.“En el oficio prácticamente le dijimos que había estas máquinas que nos ayudaban a barrer la ciclovía toda en un solo día pero no hemos visto que las usen, no sabemos dónde quedaron”, dijo.Añadió que se han cometido robos de la infraestructura de la ciclovía, como dos bombas de aire para dar asistencia a los usuarios.“Nosotros colocamos una bomba en el parque Juárez y otra en Los Lagos, pero estamos solos en el mantenimiento de las estaciones de autoservicio” dijo.