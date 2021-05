Colectivo cuestiona que Fiscal especializada cancelara diligencia de este jueves

A través de una publicación en redes sociales, la integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, cuestionó el proceder de la fiscal especializada en el tema de desaparecidos, Adriana Sosa, quien canceló la diligencia que se realizaría este jueves en las fosas clandestinas de Campo Grande.



De acuerdo con una publicación que hizo en sus redes sociales, la fricción se dio cuando la funcionaria prohibió a las integrantes del Colectivo documentar las actividades.



“Que dice la fiscal Adriana Sosa que no podemos documentar lo que pasa en la recuperación de restos en Campo Grande, Ixtaczoquitlán que por qué este tipo de fotos pone en riesgo a todos los que asisten, cuando realmente quien nos pone en riesgo es ella que no tiene la capacidad de ni el conocimiento en materia de búsqueda de personas, mucho menos en fosas clandestinas”, indicó Salcedo Jiménez en su publicación.



Señaló que el documental que hace el colectivo no es algo extraordinario, pues se ha hecho a lo largo y ancho del estado en los sitios donde se han encontrado fosas clandestinas.



Consideró que la molestia de la funcionaria parece obedecer a que, con su presencia en el punto, no se puede engañar a los familiares, como cuando se les informó que los cuerpos recuperados en la primera etapa serían llevados a Xalapa y luego supieron que no fue así.



Señaló que, desde un inicio, la fiscal quiso culminar la diligencia con tres fosas procesadas, por lo que a insistencia del colectivo fue que se siguió y así a la fecha se llevan 11 cuerpos recuperados.



Indicó que, con esa actitud, la funcionaria del Poder Judicial sólo evidenció desconocimiento y falta de profesionalismo.