Colectivo de búsqueda de desaparecidos llega a Tuxpan

Este jueves, una brigada del Colectivo Madres Luna llegó a Tuxpan a realizar actividades de localización a familiares desaparecidos, lo que incluyó una incursión al Centro de Reinserción Social (CERESO) ubicado rumbo a la salida a Tamiahua.Procedentes de Córdoba, el grupo mayormente compuesto por mujeres, se acompañó de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para ingresar al reclusorio regional con la esperanza de encontrar a alguno de sus familiares, pero no tuvieron éxito.Asimismo, hicieron acto de presencia en el parque Reforma, zona centro de la ciudad, donde una de las madres hizo énfasis en que sus hijos desaparecidos no son simples números ni una estadística, sino seres humanos a los que no dejarán de buscar hasta encontrarlos o lograr noticias de su paradero.Tras ello, hicieron un pase de lista pronunciando los nombres de cada uno de los buscados, mientras que, al unísono, gritaban “Presente, ahora y siempre”.“Los buscamos porque los amamos”, expresó otra de las mujeres, en tanto que otras madres recalcaron que nunca perderán la esperanza de localizarlos “estén donde estén o como estén”, en alusión a la alta posibilidad de encontrarlos sin vida.