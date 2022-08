Colectivo de búsqueda Orizaba-Córdoba realiza labores en tres municipios de la zona

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, confirmó que esta agrupación lleva a cabo labores de búsqueda en tres municipios de la zona centro.Indicó que uno de ellos es el de Río Blanco, donde actualmente se encuentran tramitando todos los permisos necesarios para regresar a buscar a las fosas de Los Arenales.Comentó que cuando iniciaron labores de búsqueda en ese lugar no se hizo todo de la manera correcta, por lo que la fiscal que llevaba el caso fue cesada de sus funciones, además de que pedía dinero.Señaló que van paso a paso porque también han tenido actividades en otros dos municipios de los que más adelante se darán los pormenores.Recordó que en Campo Grande, Ixtaczoquitlán, se quedaron con 53 cuerpos recuperados, pero ese lugar no se ha agotado; sin embargo, no cuentan con una fuerza de trabajo que les permita dar seguimiento a todo, por lo que tienen que ir poco a poco.Indicó que de ese lugar se entregaron ya 18 cuerpos, en tanto que de Los Arenales se han hecho tres entregas dignas y están en proceso de identificación tres restos más.Mencionó que esos restos son de larga data, pues los hallazgos se dieron del 2010 al 2018.