Colectivo de desaparecidos urge a construir panteón ministerial en Coatzacoalcos

Luego que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, recordó en su comparecencia que en Coatzacoalcos será construido un panteón ministerial en el 2022,Belén González, representante del Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos “Belén González”, destacó que éste actualmente está en proceso de licitación, sin embargo, mencionó que urge se comience ya a trabajar.Desde junio de este año se tuvo conocimiento del tema luego que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y se detalló que para su construcción serían aplicados 18 millones 185 mil pesos que el Gobierno Federal destinó para estos trabajos y para una Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses.La activista expuso que hasta el momento no tienen más información del tema pues no han tenido más acercamiento con la Fiscalía y lo que conocen de la situación ha sido gracias a las redes sociales.“Es importante el tiempo, urge. Nos enteramos que están licitando, esperamos que pronto sea eso y que sea algo muy bueno, que se desmantele uno para llevarlo a otro lugar. Tiene que ser uno que esté en excelentes condiciones con todo lo que requiere. No tenemos conocimientos, nos enteramos de la licitación por las redes sociales porque no hemos tenido un acercamiento con Fiscalía sobre este tema. Todo nos hemos enterado por las redes sociales”, declaró.En su publicación, el DOF destaca que las instalaciones estarán ubicadas en la Reserva Territorial Duport Ostión, al poniente de la ciudad.Detalladamente se especifica que el terreno se ubica en la Manzana 17 D, en la carretera Antigua a Minatitlán en la colonia Lomas de Barrillas, el cual tiene una superficie de 3 mil metros cuadrados.Asimismo, se dio a conocer que ya se cuenta con los permisos y requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la obra.Esto, según el Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Belén González explicó que actualmente hay muchos problemas con la toma de muestras de personas desconocidas que son halladas en diferentes puntos debido a que éstas no se mandan a tiempo. “No se procesan, entonces esperamos que ahorita se comiencen a dar resultados”.En este panteón se podrán depositar en 500 nichos los restos de desaparecidos para que puedan ser identificados por familiares.