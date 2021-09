Colectivo LGBT asesora a personas trans para el cambio sexogenérico, en Orizaba

Aunque ya se cuenta con la posibilidad de para poder hacer el cambio sexogenérico para el sector trans de la población, el protocolo que se lleva con el INE para prevenir la discriminación debe mantenerse, opinó el integrante de la Coalición Estatal de la Diversidad, Hugo Sánchez Badillo.Recordó que ese protocolo consiste en llamar a las personas por sus apellidos y ya ellas dar el nombre de pila por el que quieren ser llamadas y con ello evitar que sufran discriminación.Mencionó que a pesar de que ya se dio la apertura para que la población trans pueda solicitar su acta de nacimiento y CURP y ya con esos documentos tramitar su credencial de elector, se considera conveniente que se mantenga ese protocolo por si alguien no está decidido a realizar su cambio sexogenérico o por algún motivo no puede hacerlo aún.Mencionó que a través de la agrupación Todos Somos Positivos se está brindando asesoría en torno a este tema y aunque al momento no ha habido alguna persona que ya haya entregado sus documentos para iniciar el trámite, hay varias que se han acercado a preguntar.Sánchez Badillo recordó que se pretende reunir varias solicitudes de cambio sexogenérico para llevarlas en paquete a las autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Registro Civil.