Colectivos advierten que Comisión de Búsqueda de Veracruz se queda sin personal

Familiares de desaparecidos denunciaron una reducción de personal en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Veracruz (CEBV), con una consecuente afectación a las labores en campo.Al respecto, Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido el 16 de marzo de 2014, observó que son cada vez menos los trabajadores que acompañan a los colectivos en las labores de búsqueda.“Se está quedando sin personal. Se está quedando sin personal y esto por falta de buen trato. Sabemos de sobra y hemos tenido por lo menos versiones de personas que están siendo tratados muy mal, (...) estamos teniendo contacto con la Comisión de Búsqueda, ya sea porque tenemos una búsqueda, por equis cosa conocemos a la Comisión, vamos y ya no vemos a alguien, que se salió o renunció”.Desde su punto de vista ha habido un bloqueo de la responsable de la Búsqueda en Campo de la Comisión, misma que obstruye la labor de localización de los desaparecidos, sin que exista una intervención de la encargada de despacho del organismo Brenda Cerón Chagoya.Por lo que se desconoce si la Comisión contratará nuevamente a personal para fortalecer la labor en campo.“Nunca van a ser los suficientes, ahora se está quedando la Comisión con menos gente, no sé si van a contratar más personal, de por sí nos mandaban uno o dos para las búsquedas, no sé ahora cómo le van a hacer y eso no ayuda en nada aunque tengamos un amparo o una medida de presión. Eso lo hace más complicado”.Consideró que la CEBV no se encuentra en un buen momento de su desempeño, principalmente, por el debilitamiento de sus recursos humanos.“Cuando creíamos que iba avanzando más, ahora parece que va retrocediendo, se está saliendo mucho personal, personal que trabaja, que a nuestro criterio sí ha trabajado, ha trabajado con nosotros en campo y se están quedando sólo los de oficina”.