Colectivos critican que autoridades dejan de lado desapariciones de “larga data”

Este martes integrantes de los colectivos “Buscando a nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz” y “La esperanza del Reencuentro” se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir que las autoridades busquen a sus seres queridos, cuyos casos suman más de 100.Al señalar que no han tenido acercamiento con las autoridades, Jannet González Hernández, madre de Yetzi Karen Sánchez González, joven de 18 años que fue secuestrada por supuesto exfuncionario duartista, recriminó que se enfoquen en casos recientes; “ahorita se están enfocando a los más recientes, mi caso ya dicen que es de larga data, fue en el 2011. Ya pasaron 11 años y hasta ahorita no sé nada de ella. Ella dejó un niño chiquito enfermo de diabetes y leucemia”.Por su parte, María Antonieta Muñoz, madre de Guillermo Muñoz, joven desaparecido también en el 2011, acusó que pese a que han tenido muchos acercamientos durante todos estos años han ocurrido muchas anomalías por parte de la Fiscalía General del Estado.Señaló que con el Gobierno actual se tenían mesas y fueron suspendidas por pandemia, “con pandemia y todo El gobernador se reunía con personas y hacía eventos, pero con las familiares quién sabe si la declaratoria de emergencia que había dicho que iba a hacer quedó guardada en los cajones de su escritorio”.Aquí estamos nosotros si hubiéramos encontrado algo ya estaríamos en otra situación. Es lógico que diga que ‘no me tocaron en mi Gobierno’, pero cuánto tú estás buscando estar en un puesto sabes todo cómo está.“La Fiscal esperemos que algún día se baje de su trono, porque tampoco se digna a recibir a las familias”.Durante el acto para exigir respuesta de autoridades, los manifestantes elevaron globos en homenaje a sus seres queridos que continúan sin ser encontrados y con abrazo grupal mostraron su apoyo mutuo.Victoria Carmona Cortina, madre del desaparecido Ricardo Olarte Carmona, exigió el apoyo de las autoridades para localizar a su hijo, quien se extravió en Coatepec el pasado 18 de agosto.La madre del desaparecido señaló que su hijo vivía en la calle Séptima de Hernández y Hernández. Aseguró desconocer si fue sustraído de su casa o de algún otro lugar.Ante el cuestionamiento sobre si él recibía amenazas, Victoria comentó “no, no recibía amenazas que yo sepa. Él no tenía trabajo pero no tenía ningún problema con nadie, incluso es muy amiguero”.La familia no ha recibido ningún tipo de extorsión o contacto por parte de algún presunto responsable de esta desaparición.“Me comentó un amigo de él que la tía de mi hijo le estaba pidiendo la casa en que vivía, pero nada más. También me dijeron que lo estaba buscando tras su desaparición”.Victoria señaló que ya hizo la denuncia correspondiente, asegurando que autoridades de la fiscalía le afirmaron que están trabajando en el caso, pero no ha recibido ninguna noticia.La madre de Ricardo dijo que tampoco ha tenido algún acercamiento con el Gobernador ni el Alcalde de Coatepec, pero espera que estos puedan ayudarla.