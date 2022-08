Colectivos de Búsqueda marchan por las calles del Puerto de Veracruz

En el marco del Día Internacional de los Desaparecidos, integrantes del Colectivo se búsqueda "Solecito" realizaron una marcha por el centro histórico para exigir que los desaparecidos sean buscados.Señalan que los procesos de identificación de restos han ido avanzando, pues en este año tan solo este colectivo se ha logrado reconocer y entregar 11 restos a sus familiares.La vocera del colectivo, Rosalía Castro Toss, resaltó que si bien se han tenido progresos, todavía falta mucho por avanzar en materia de identificación y localización."Identificados y entregados 11 y unos más que ya están en proceso y bueno, de nada a algo. Damos un paso, que no es suficiente, sabemos que no es suficiente, pero por lo menos vemos que si están poniendo un poco de interés", dijo.En este sentido resaltó que la Fiscalía General del Estado ha mostrado mayor interés por la identificación de restos."Al menos la fiscal hizo el Centro de Identificación humana de Nogales, con un cementerio Ministerial donde hay aparatos y equipo tecnológico".Castro Toss lamentó que continúen las desapariciones y exhortó a tener más coordinación ente los tres niveles de Gobierno, principalmente en el ámbito municipal, para frenar esta situación."Estamos en un país y un Estado en donde salimos y no sabemos si vamos a regresar; falta mucha seguridad y responsabilidad en el Estado pero también de los municipios", finalizó.