Colegio de Ingenieros Civiles celebra su 55 aniversario en Xalapa

El pasado 9 de octubre el Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa celebró su 55 aniversario, por lo que esta semana realizarán una serie de charlas y actividades en diferentes universidades; además, buscan que el registro para ser perito en un municipio no sea de carácter administrativo."Significa que yo, sin tener ningún registro de perito, simplemente teniendo mi título y con tener experiencia voy a la dependencia, meto mis papeles y me dicen eres perito ‘a’, ‘b’ o ‘c’, casi casi te dicen ‘eres perito’. Pero nosotros sí evaluamos y capacitamos, constatando que ese ingeniero sí tiene los conocimientos para ejercer como perito en un área muy particular", declaró Nereyda Hernández Palacios, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa.Mencionó que la dependencia está acreditada por la Secretaría de Educación, para otorgar la acreditación de peritos en 9 especialidades. Así mismo, tienen vínculo con varias universidades como la Universidad Veracruzana."La UV es nuestro ente valuador en la certificación, nosotros somos el tercer ente que certifica Ingenieros Civiles a nivel nacional. En el 2019 obtuvimos el certificado que nos convierte en participantes de la unidad federal, la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad de certificación profesional", detalló.La primera mujer certificada en el país pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa, también el primer director de una facultad de Ingeniería; es el Colegio que tiene mayor número de ingeniero civiles certificados en México."Es importante certificarse porque eso avala realmente tu experiencia, tú sales de la escuela con un título y cédula, después de 40 años de trabajo ¿quién dice que sigo siendo Ingeniero Civil? Tengo que demostrar con esta evaluación que estoy actualizado y que sigo teniendo los conocimientos básicos del Ingeniería Civil", explicó el abogado Donato García.Certificados cuestan 5000 pesos, proceso consiste en una revisión documental "después se manda al ente valuador, en este caso la Universidad Veracruzana, para que realice el examen con el que te va a evaluar".Mencionó que están en constante capacitaciones con ingenieros y estudiantes "tenemos la capacidad de captar a talentos cuando están en las escuelas, incluyendo la Universidad Veracruzana para poderlos incorporar al capitulado estudiantil, también se hace un vínculo directo con una dependencia o una empresa directamente, nos estamos expandiendo", dijo.Al Colegio de Ingenieros se afilian personas de Martínez de la Torre y están en trato con Coatzacoalcos, y en un futuro con Poza Rica. Capacitan entre 30 y 70 estudiantes, además brindan cursos y diplomados.