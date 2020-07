Colegio de Xalapa aplicará protocolo francés para evitar contagios

El subdirector general del Colegio Galileo Ánimas, Antonio Vaca Braña, explicó que, de cara al próximo regreso a clases, la escuela se ha preparado tomando en cuenta las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y principalmente el protocolo llevado a cabo en Francia, que fue el primer país europeo en reanudar la actividad académica.Explicó que atendiendo a todas estas medidas, diseñaron un protocolo que, cuando las autoridades sanitarias y educativas autoricen el reiniciar las clases, nos permita minimizar las posibilidades de contagio entre los estudiantes.“Este programa que hemos preparado, además de en diferentes aspectos sanitarios, hace énfasis en que los niños no podrán combinarse entre grados escolares; es decir, un niño de primero de primaria solamente entrará en contacto con niños de su nivel escolar. Así se baja mucho el riesgo de contagio, porque dejan de convivir con toda la comunidad educativa”, dijo.El Subdirector del Colegio señaló que también se han aplicado medidas para garantizar la sana distancia en los salones.“Hemos distribuido las mesas y sillas guardando al menos 1.5 metros de distancia y hemos interpuesto barreras de acrílico entre las mesas, para que la posibilidad de contagio sea mínima.“Una vez que los niños llegan a su salón, tienen sus lugares asignados, que no se pueden intercambiar, y los estudiantes no se cambiarán de aula en todo el día, ni usarán espacios compartidos, como la biblioteca”, aseveró.Detalló que los recreos serán escalonados, como lo establece la Secretaría de Educación Pública (SEP), y a mayores estarán dividiendo las áreas en las que los estudiantes pueden permanecer durante estos descansos, para evitar el contacto entre niños de diferentes grados escolares.Con el objetivo de minimizar la posibilidad de contagio entre los menores de edad se suspenderá el uso de materiales comunes, por ejemplo, en la clase de Educación Física no podrán usar pelotas, bastones, aros u otros elementos que se solían compartir, dijo. Además, están cancelados todos los eventos masivos como los Honores a la Bandera, convivencias familiares y los ejercicios de activación.Antonio Vaca comentó que, de acuerdo con el protocolo que han creado, cuando un estudiante llegue por la mañana a la escuela deberá pasar por un filtro sanitario en el que se le revisará la temperatura, deberá pisar tapetes sanitizantes, se aplicará gel antibacterial y se lavará las manos. El mismo proceso deberá seguir todo el personal docente, que a mayores utilizará un uniforme de uso exclusivo en el Colegio.La escuela se asegurará de que durante todo el día los niños solamente estén en su salón o en espacios abiertos, y usen de manera periódica gel antibacterial, para reducir en un gran porcentaje el riesgo de contagios de COVID-19, expuso. Asimismo, en el recreo es obligatorio el uso de cubrebocas, tal y como lo marcó la Secretaría de Educación Pública.Indicó que el colegio Galileo Ánimas, el cual brinda en dos campus diferentes educación a niños de uno a 12 años, esto es desde Maternal hasta sexto de Primaria, también ofrece la posibilidad a sus estudiantes de seguir las clases desde sus casas.“Nosotros comprendemos la preocupación que muchos padres tienen de que sus hijos se contagien, por eso incluso después de que las autoridades sanitarias y educativas aprueben el regreso a clases, si algún papá o mamá no se siente seguro de enviar a su pequeño a la escuela, hemos preparado un modelo semipresencial en el que los padres decidirán cuando los alumnos estudiarán de manera presencial en el colegio y cuando de forma virtual desde sus casas. Obviamente, entre más pequeño sea el niño, más apoyo requerirá de un adulto”.Para los más pequeñitos, puntualizó, sabemos que las clases sumamente teóricas en línea son muy aburridas, por lo que se intentará hacerlas más amenas con talleres, ya sea de baile, de cocina o yoga, entre otros, y el Colegio le preparará a sus padres kits de material, que se entregarán cada semana, para que no estén preocupados por no contar con el equipo necesario que les permita seguir las clases.Finalmente, invitó a todas las personas que tengan dudas sobre el protocolo que estarán siguiendo en este regreso a clases a visitar la página web galileoanimas.com o sus redes sociales @galileo_animas, en Twitter, y Colegio Galileo Ánimas, en Facebook.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/