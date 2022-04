Colisionan 4 tráileres en Tierra Blanca por alcance; no hay lesionados

La mañana de este jueves se registró una carambola entre cuatro tractocamiones, en la carretera 145D La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del municipio de Tierra Blanca, con saldo de únicamente daños materiales.Fue minutos antes de las 9 de la mañana cuando se reportó a autoridades policíacas sobre un choque múltiple con posibles personas atrapadas, a la altura de un retén de la Guardia Nacional, ubicado a la altura del kilómetro 21+50.Las unidades involucradas fueron un tráiler marca Dina, de color azul, conducido por Marco Antonio Cansino Juárez y un tractocamión marca International, de color blanco y cuyo operador era Manuel Saavedra Hernández.Además de un tractocamión de color rojo, conducido por Gustavo Luna Hernández y un tráiler marca Kenworth de color rojo operado por José del Carmen May López.Se dio a conocer que el chofer del tráiler marca Dina presuntamente habría sido el responsable del accidente, al chocar por alcance a una de las unidades, lo que originó el choque múltiple al no guardarse la distancia de seguridad.Las autoridades informaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales.Más tarde, agentes de la Guardia Nacional División Caminos llevaron a cabo el peritaje correspondiente y remitieron las pesadas unidades al encierro oficial.