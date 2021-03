Colisionan dos motos en Veracruz Puerto; no hubo lesionados

Dos motociclistas chocaron en colonia Pocitos y Rivera, en el puerto de Veracruz, por no respetar el paso, ni el límite de velocidad, movilizándose personal de la Cruz Roja y Tránsito Municipal.



Esto se dio este miércoles, en Alcocer y la calle 16 de la citada colonia.



Los involucrados fueron una motocicleta, marca Honda, tipo Tool, con razón social Pepsi, tripulada por Erik L.P., de 28 años de edad, que iba por calle 16.



Al cruce con Alcocer no respetó la preferencia de paso vehicular y acabó pegando contra una motocicleta, marca Italika.



Al parecer el operador de la citada unidad, Antonio V.A., de 26 años de edad, era acompañado de Ana A. M., de 25 años de edad y por no disminuir la velocidad para pasar un tope, se pegaron mucho a la banqueta sin tomar precauciones pues iba pasando la motocicleta Honda.



Fue así que ambas motocicletas terminaron chocando.



Los paramédicos de la Cruz Roja dieron asistencia a los involucrados, quienes no quisieron ser llevados a un hospital.



Por su parte, un perito de Tránsito Municipal de Veracruz tomó conocimiento y levantó la información para deslindar responsabilidades con el parte de accidente.



Ambos conductores fueron llevados a las instalaciones de Tránsito para resolver la situación de los daños materiales.