Colitis, hemorroides y hasta cáncer, enfermedades cada vez más frecuentes entre jóvenes 

Estrés, tensión frecuente y la falta de ejercicio son perjudiciales para el colon, provocando así que incluso personas muy jóvenes desarrollen colitis, hemorroides y hasta cáncer, indicó la especialista en Nutrición y Dietética adscrita al Hospital General Regional (HGR) en Orizaba, María del Pilar Ojeda Cortés



Indicó que influye en que el colon enferme, la denominada comida “rápida” que aunque en apariencia es más práctica, a corto y mediano plazo afecta no solo la salud sino también la economía, ya que si se comparan costos, la adquisición de verdura y fruta de temporada es más accesible.



Por ello apuntó que es necesario consumir alimentos ricos en fibra como por ejemplo frutos rojos, avena, lentejas, también la lechuga, nopales, manzana, pera, guayaba, por lo que deben ser incluidas todos los días en la dieta familiar. “El consumo de agua simple potable, también es de utilidad para mantener un colon saludable”.



Insistió que la fibra se encuentra en forma natural en las frutas que se comen con cáscara y en las verduras que pueden ser consumidas crudas, que evitan el estreñimiento crónico, es decir la dificultad para evacuar, debido a que las heces son en extremo secas.



“El estreñimiento crónico, deriva en la presencia de hemorroides en la zona anal, que además de ser dolorosos, causan fisuras y sangrados, que en casos extremos requieren cirugías”.



Mencionó Ojeda Cortés, que la inflamación de colon, también está relacionado con el consumo excesivo de alimentos o bebidas irritantes, como café, gaseosas, picantes y comida muy grasosa, productos enlatados.



Dijo que no se debe olvidar que el colon es la parte baja del intestino grueso que se encarga de eliminar lo que ya no es sano para el organismo, luego de que los alimentos fueron sometidos al proceso digestivo del estómago en el que se absorbieron los nutrientes.