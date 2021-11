Colocan anti-ofrenda a víctimas de feminicidio y desaparición forzada, en Orizaba

Con el fin de recordar a las mujeres que han fallecido víctimas de la violencia feminicida y desaparición forzada, integrantes del Colectivo Marea Verde Altas Montañas colocaron una anti-ofrenda en el parque “Apolinar Castillo” en Orizaba.Luz María Reyes Huerta, miembro de esa agrupación, señaló que a más de cinco años de que se decretara la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, a la fecha no hay acciones concretas que haya ayudado a disminuir y combatir esa violencia.Recordó que tan sólo en las regiones de Córdoba, Orizaba y Zongolica se llevan más de 22 mujeres asesinadas, mientras que las víctimas de desaparición forzada se incrementaron en 30 por ciento desde que se inició la emergencia sanitaria por el coronavirus.Explicó que esta anti ofrenda, además de recordar a las mujeres víctimas de la violencia machista patriarcal también representa una protesta por los feminicidios que siguen ocurriendo.Remarcó que en este caso no es una ofrenda, tampoco una celebración, sino una exigencia y un grito de justicia.Agregó que también es por las niñas y mujeres muertas por abortos inseguros y que se espera que al menos en este estado ya no sea más así.Indicó que mientras las autoridades no hagan nada por detener las otras violencias, las que anteceden al feminicidio, no se podrá combatir a éste.