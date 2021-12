Colocan valla humana y pancartas de rechazo contra Jorge Vera en Álamo

En el ocaso de su tercer periodo como presidente municipal, Jorge Vera Hernández enfrentó por primera vez y cara a cara el rechazo de un grupo de panistas, quienes le dieron una mala recepción en la sede local del Partido Acción Nacional (PAN), donde este domingo se instaló el centro de votación para renovar la dirigencia estatal.Con una valla humana, empujones, gritos, cartulinas con palabras de repudio y una lona con su fotografía y la palabra “Traicionero” en letras rojas, militantes activos le volvieron echar en cara al tres veces alcalde no haber apoyado al candidato a la presidencia municipal en el reciente proceso, Raúl Monroy, quien se sumó al muro que franqueó el acceso al recinto.Inclusive, Monroy acusó abiertamente este domingo a Jorge Vera de “traición” y reprochó que, en el intento de ingresar al recinto, se haya presentado con “el respaldo de un grupo de los 400 Pueblos. Es el traidor número uno. No tiene moral y no tiene vergüenza”, espetó.“Vamos a dejar pasar a los militantes activos traidores, y ya sabemos por quién van a votar, pero que Jorge Vera les diga a los 400 Pueblos que se retiren”, añadió el ex candidato.Pese a la provocación, Vera Hernández se mantuvo firme y entre la rispidez pidió calma a los militantes activos que lo seguían, y a quienes igual se impedía el paso bajo acusación de “apoyar al tirano”, expresaban los de adentro.Tras largos y tensos minutos, finalmente los que custodiaban el recinto municipal del PAN abrieron parcialmente el portón y aceptaron que ingresaran uno a uno los militantes activos que llegaron con el alcalde, quien también entró y se formó para esperar su turno al voto.Segundo bastión del panismo en la zona norte, después de Tantoyuca, la tierra de Joaquín Guzmán Avilés, Álamo ha sido escenario de incidentes en el proceso interno hacia la renovación de la dirigencia estatal, pues el pasado 28 de noviembre aquí fue detenido Tito Delfín, en ese momento contrincante de “El Chapito” Joaquín Guzmán en la carrera por la dirigencia estatal.Pero antes de eso, durante la campaña por la presidencia municipal, que culminó con las votaciones el 6 de junio, la confrontación interna fue mayúscula, cuando el presidente Jorge Vera optó por no apoyar al candidato de su partido, Raúl Monroy, quien lo acusó de respaldar a su contendiente, la morenista Lilia Arrieta, que a la postre obtuvo el triunfo.Con ese contexto y a solamente 12 días de su despedida de la silla que ha ocupado 10 años en 3 periodos, primero del 2005 al 2007, luego del 2011 al 2013 y en el actual cuatrienio 2018-2021, el alcalde alamense tuvo, quizá, el principal rechazo cara a cara de un grupo de militantes que en un tiempo fueron sus fieles seguidores, pero que ahora lo rechazan y que, incluso, a palos tundieron una piñata con su fotografía en un convivio de fin de año el jueves pasado.