Hola, buenas tardes:Solicitamos su ayuda para darle difusión a nuestra problemática ya que desde el día jueves 12 de enero en la calle 6 de Julio, en la colonia Valle de los Pinos, no ha caído nada de agua, y no sólo en nuestra colonia, también en las colonias aledañas.Los de CMAS no nos dan respuesta alguna ni siquiera mandan ayuda de pipas.Vecinos ya se comunicaron con la Comisión para exigir el servicio.De no ser así, nos vamos a reunir para ir a cerrar calles hasta tener el servicio de vuelta; eso también se lo comentaron por teléfono a la persona que se le hizo el reporte y la respuesta fue que no cerremos ni nos presentemos en la instalación de CMAS, que la encargada dará respuesta más tarde, pero seguimos sin solución.Pedimos la intervención de las autoridades.Muchas gracias por el espacio brindado.