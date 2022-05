Buen día:Quisiera que me apoyen publicando que en las colonias Herón Proal y El Sumidero no tenemos agua desde hace 5 días.Se han mandado los reportes a CMAS y sólo dicen que el servicio será restablecido en unas horas, después de eso ya no han vuelto a contestar y las llamadas de Call Center tampoco.Cabe mencionar que los recibos llegan en el mismo precio cada mes y puntuales y no se han respetado el calendario de tandeos. Envían el agua cuando quieren y a veces sólo un ratito y la quitan.Ojalá al publicarlo en su medio nos hagan caso y quizá llegue a oídos del Alcalde y nos abastezcan de agua.Muchas gracias por el apoyo.