El mundo va aislando a China

Mal comenzó el año para el gigante asiático.Para este domingo 2 de febrero, la cifra de muertos por el coronavirus supera los 310 en China, aunque los contagiados son, oficialmente 14,380 (tan solo entre sábado y domingo se contabilizaron 2,100 nuevos casos).El virus ya ha alcanzado a más de una veintena de países, incluyendo España, el Reino Unido, Rusia y Suecia, mientras que África y América del sur parecen, hasta el momento, exentos de la epidemia, no así Australia y Los Estados Unidos, quienes ya impusieron vetos contra los viajeros procedentes del gigante asiático.En España se confirmó el primer caso el viernes 31, siendo un turista alemán el infectado que llegó a la isla canaria de La Gomera (sur), y que se contagió de un compatriota suyo en Alemania, con el que tuvo un contacto estrecho, mismo que ya se encuentra aislado y con la atención médica necesaria para tratarlo.La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió el jueves 30 declarar la epidemia, que conlleva a una serie de conjeturas que ya pululan por todo el planeta, relativos a que como Japón ya también tiene casos sonados de infectados, puedan, en consecuencia, hasta no realizar las olimpiadas de este año, que se inaugurarían en aquella nación el 24 de julio, y concluirían el domingo 9 de agosto.Otra notica que ya se comenta en distintos foros internacionales, es la relativa a que, dado el crecimiento de la epidemia, a China la vetarían para que asista a estas olimpiadas, lo que sería un durísimo golpe al mundo deportivo de ese país, que en las últimas justas olímpicas han quedado en los primeros dos lugares del medallero.Lo real, hasta el momento, es que un buen número de países enviaron aviones a la zona en la que surgió el brote (la ciudad de Wuhan, centro, y su provincia, Hubei), para repatriar a sus ciudadanos (México, ayer domingo, por conducto de un avión francés que fletó el gobierno galo, sacó a 10 mexicanos -entre otros extranjeros-, que exigían desde la semana pasada el apoyo del gobierno mexicano para salir de China), y otros optaron por cerrar sus fronteras e imponer restricciones a la circulación.Washington ordenó medidas excepcionales para cerrar sus fronteras o para imponer la cuarentena a los viajeros procedentes de China, y a partir del domingo a las 22H00 GMT, las autoridades prohibirán la entrada a su territorio a todas las personas estadounidenses que hayan estado en China en las últimas dos semanas, decretó el secretario de salud Alex Azar.Apple, la famosa tienda de computadoras y relojes acaba de cerrar temporalmente sus 42 tiendas que tiene en esa nación asiática.Por si las malas noticias de salud y económicas fueran pocas para China, su gobierno acaba de anunciar el brote en una granja de su territorio de gripe aviar, en un nuevo hecho que aislará más a ese país.Ayer mismo, el Partido Comunista Chino en el poder, acaba de anunciar una inyección de 175 mil millones de dólares a su economía para aminorar los impactos por el coronavirus, y las medidas que el mundo le está imponiendo, que se ven reflejados en el turismo y en la exportación de todos sus productos por el planeta.Así, poco a poco, en la medida en que aumentan los contagios, las naciones del mundo están aislando a China, y así seguirá hasta en tanto no se descubra el medicamento que venga a curar esta terrible epidemia que se está propalando a una velocidad increíble, como nunca antes con otra.