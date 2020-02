…. El miércoles pasado, el Observatorio de las Finanzas Públicas (OFP) de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, dio a conocer que en 2020, “el Gobierno de Veracruz tendrá menos recursos financieros para atender las múltiples necesidades de los veracruzanos pues el Presupuesto para este año, recientemente aprobado, será inferior en un 7%, en términos reales, comparado con el ejercido en 2019”.Concluyen con ello los especialistas del OFP de la UV, que Veracruz “vivirá un panorama altamente restrictivo en materia presupuestal en 2020 y eso tendrá un impacto importante en materia de crecimiento económico y desarrollo social”.En su boletín 147 el OFP de la facultad de Economía de la UV, que integran los especialistas Rafael Arias Hernández; Francisco Montfort Guillén; René Mariani Ochoa y Edgar J. Saucedo Acosta, entre otros, explican en este año se reducirán notablemente los presupuestos de casi todas las áreas del gobierno estatal que encabeza el morenista Cuitláhuac García Jiménez, pues la única que tendrá incremento del 10 por ciento en los recursos económicos presupuestados para el 2020, es la Oficina del gobernador.Pero no solo esto llama la atención del análisis realizado por los especialistas del Observatorio de las Finanzas Públicas, sino el hecho de que los recursos presupuestales que se redujeron, serán destinados para el pago de la deuda que tiene el estado de Veracruz, la cual oficialmente supera los 44 mil millones de pesos.Los estudiosos de la Universidad Veracruzana explican lo anterior de la siguiente manera: “el gasto destinado al pago de la deuda pública se incrementa en un 56% al alcanzar un monto histórico de siete mil 416 millones de pesos. Un incremento por un monto de dos mil 898 millones de pesos, (… lo cual) significa que los recortes presupuestales en áreas de suma importancia para el desarrollo del estado, serán utilizados para pagar deuda pública”.Para que dimensione usted amable lector la proporción de los recortes presupuestales este año casi todas las áreas del gobierno del estado, las dependencias del poder Ejecutivo que más resentirán este recorte son la Sefiplan con 85 por ciento menos; la Secretaría de Medio Ambiente, Sedema, con menos 55 por ciento; Comunicación Social con menos 23 por ciento; Sedecop con menos 23 por ciento; la Contraloría General y Sectur con menos 20 por ciento; la Secretaría de Gobierno con menos 10 por ciento; la SIOP con menos de nueve por ciento y la Sedarpa con menos seis por ciento.No explican los especialistas, porque bueno, no trabajan para el gobierno estatal, el por qué la administración estatal que preside Cuitláhuac García Jiménez prefirió recortar el presupuesto de casi todas sus dependencias y órganos autónomos y pagar de golpe y porrazo la deuda que se viene arrastrando de anteriores administraciones.Cierto es que el llamado pago del servicio de la deuda es oneroso, pero en contraparte, es prioritario mantener el crecimiento económico y desarrollo social del estado de Veracruz. El equilibrio pues.Por ello amables lectores, como se mencionó líneas arriba, este año nos las veremos negras, muy negras.…. Habitantes del fraccionamiento Río Medio II, de la zona norte de la ciudad de Veracruz, reclaman al ayuntamiento local que preside el yunista –que no panista- Fernando Yunes Márquez, que alumbre de nueva cuenta el parque de ese lugar, que lleva casi dos años a obscuras pese a que se lo han solicitado el mismo tiempo.El hecho es grave, pues recordará amable lector que el ayuntamiento de Veracruz concesionó por 15 años a la empresa Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I, conformado por las empresas Wardenclyffe Energy S.A de C.V, IMAN S.A de C.V y RCC Edificaciones S.A de C.V. la modernización del sistema de alumbrado público en lo cual se destinarán casi tres mil millones de pesos, pagaderos con los recursos federales que recibirá el gobierno municipal en ese tiempo.Es obvio que la concesión no ha dado el resultado que se esperaba pues al igual que en la zona norte de la ciudad de Veracruz, en diferentes zonas de la ciudad existen áreas a obscuras porque la empresa Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I, no ha cumplido con lo establecido.…. Comentarios o sugerencias a través de correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar