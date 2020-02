... El botón que sirve de muestra para ejemplificar lo que están haciendo los de la actual administración estatal en su afán de depuración para que solo haya entre ellos morenistas puros, es lo que sucede al interior de Radio Televisión de Veracruz (RTV), donde están despidiendo a gran parte de su antiguo personal, la mayoría ya especializados y con muchos años de experiencia.Tan solo en la corresponsalía de la ciudad de Veracruz, la más importante del estado, han despedido a seis trabajadores sin mayor argumento, ni justificación, solo porque sus servicios ya no son necesarios.En estos momentos, los trabajadores de confianza de RTV están que se truenan los dedos y orando, pues temen ser los que sigan en la lista de despedidos.Los que ya parece que se quedaron a trabajar en RTV y libraron la guadaña del recorte, ahora temen que las nuevas contrataciones que hagan los directivos de Radio Televisión de Veracruz, sean técnicos improvisados a los que habrá que enseñarles de todo, como ha sucedido en otras dependencias del gobierno estatal.Temen que no sea así, pues ello implicará que se les cargue la mano con el trabajo, pues harán el suyo y el de los “compas” de la cuarta transformación que aún no son bendecidos con un empleo en el gobierno.Quienes hemos visto como RTV se ha ido deshaciendo de sus empleados con experiencia, ya capacitados, lamentamos la rudeza innecesaria que se ha ejercido en contra de ellos, haciendo lo mismo que sus antecesores en el gobierno del estado, quienes como los de ahora, actúan con sentido patrimonialista y consideren a RTV como una más de sus propiedades, cuando se trata de un bien público y para servicio de la sociedad.Desafortunadamente RTV ha sido instrumento de difusión del gobernante en turno, pero no de las acciones gubernamentales en pro y favor de los veracruzanos a quienes debiera servir Radio Televisión de Veracruz.Pero que cree amable lector, el estilo que impregna dentro de este canal gubernamental, ni siquiera es el del director Víctor Hugo Cisneros Hernández, sino del sub director administrativo Enrique Ávila Contreras, quien a su vez acciona para una “mano negra” que mece la cuna, que es la de Porfirio Manuel Martínez Contreras, quien labora como jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario, Sedecop.Resulta que Porfirio Manuel se tuvo que ir a la Sedecop para dejarle el cargo a Enrique Ávila, pero no le delegó el poder, sino por el contrario, lo puso como cara visible de la rudeza innecesaria con los injustificados despidos de personal.Aquí entre nos, porque se supone que nadie lo sabe, Porfirio Martìnez Contreras, viene del PRI, solo que cuando el tricolor se vuelve oposición al perder las elecciones, supo como muchos, conducirse muy bien con los panistas y saltó a RTV, donde “lo jaló” el anterior director, Raúl Martínez Chávez, quien para variar, tampoco sabía nada de televisión.Hoy empoderado, parece ser quien mueve los hilos, puestos y demás cargos en RTV.Por si lo anterior no fuera poco, también en RTV aparecen otras personas con mucho poder dentro del canal como Ángeles Jiménez, aunque como dijera la Nana Goya, esa es otra historia que les comentaremos después.… La Cámara Nacional de Comercio en la región de Veracruz puerto, mantiene una serie de programaciones en su trasmisión de radio y televisión digital, una de ellas es “Panorama Empresarial Canaco”, emisión noticiosa que se trasmite en vivo desde las instalaciones de esta organización empresarial ubicada en la avenida Allende del Centro Histórico del puerto jarocho y ahí participa el reconocido periodista Sergio Naranjo, acompañado de Maricela Cruz.El segmento noticioso se trasmite de tres a cuatro de la tarde y es bastante recomendable, por lo que en breve se hará un ajuste en el horario para llegar a una mayor audiencia.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar