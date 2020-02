... Han pasado más de tres años de aquel miércoles 23 de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió formalmente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para once municipios veracruzanos y así atajar el incremento de delitos como el feminicidio en territorio veracruzano.En aquel entonces, recordará amable lector, el gobernador interino del estado de Veracruz era Flavino Ríos Alvarado, a quien la Secretaría de Gobernación le notificó que la Alerta de Género era para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.Junto con la declaratoria de Alerta, el gobierno federal indicó al gobierno del estado de Veracruz una serie de medidas, como parte de la estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que lograría la recuperación de espacios públicos, e incluía, además, reforzar los patrullajes preventivos.Es más, para estos once municipios veracruzanos, se instruyó por parte de la Secretaría de Gobernación, efectuar operativos en lugares donde se tuviera conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y aplicar así las sanciones correspondientes; al igual que implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública.Ah y por su parte la Segob se comprometió a realizar permanentemente el monitoreo de todas estas medidas, privilegiando que se informaría a la ciudadanía de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.Pues bien, a tres años de esa Declaratoria, puede concluirse que poco o nada han hecho esos once municipios para acatar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, corresponsabilidad que involucra a esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, pues los feminicidios no se detuvieron en esos 36 meses.Para que dimensione lo anterior, le explicamos amable lector que en los tres años de vigencia de dicha Alerta, se cometieron en esos once municipios, 151 feminicidios, destacando por su número el municipio de Veracruz con 33 de ellos, seguido de la ciudad de Xalapa con 27, de Coatzacoalcos con 22 y de Córdoba con 19.Tuxpan y Poza Rica sumaron 10 cada uno, Martínez de la Torre 9, Minatitlán 8, Orizaba 6, Las Choapas 5 y Boca del Río 2.De Veracruz puerto que le podemos decir amables lectores si es gobernado por el más apático de los presidentes municipales que ha tenido la tetra heroica, el yunista que no panista, Fernando Yunes Márquez, quien de flojo, ni travesuras hace.Lo que sí llama la atención es el caso de la ciudad de Xalapa, que si bien es el segundo en número de feminicidios oficialmente reconocidos durante estos tres años de la alerta de género, es prácticamente una vergüenza que lo sea porque se trata de la capital del estado donde tienen su sede los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el DIF, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y otras tantas dependencias gubernamentales que por lo visto, no se han puesto de acuerdo para atender en conjunto la creciente problemática de la violencia de género contra las mujeres.Por ello y dado que las cifras no mienten, es justo y necesario que ante el imparable incremento de los feminicidios en Veracruz, que insistimos, es el primero en el país en este tipo de delito, el gobierno federal que emitió la alerta de género hace tres años, convoque al gobierno del estado de Veracruz y a los alcaldes de esos 11 municipios señalados, no para lamentarse y tomar la foto, sino para conocer lo qué ha fallado, lo que se debe hacer para corregir el rumbo y sobre todo, para que se pongan a trabajar en este penoso asunto que denota insensibilidad y sobre todo, indolencia.¿Me están oyendo...?… Hace unos días, el joven Fernando Manuel Guzmán Aja, alumno del décimo semestre de la licenciatura en Ingeniería de Software, de la Universidad Veracruzana (UV), presentó su trabajo de prácticas profesionales, consistente en una aplicación (App) que desarrolló, para llevar una bitácora de las incidencias registradas por el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim), del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).Para que dimensione la importancia de esta aplicación amable lector, el Banesvim es un sistema informático que crea expedientes electrónicos únicos para cada mujer registrada ante el IVM como víctima de una situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas.Dijera el politólogo Daniel Adame Osorio, esto es plausible.… Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar