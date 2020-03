... En política, una de las frases más socorridas y cada vez con mayor vigencia, es aquella de que “no es lo mismo ser borracho que cantinero” que intentaríamos explicársela amable lector, pero baste para ello un ejemplo, el de la reciente declaración periodística del secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien aclaró que la balacera y horas de terror que se vivieron en la ciudad de Córdoba la semana pasada, “tampoco es un asunto para alarmarse”.Como recordarán, el domingo de la penúltima semana de febrero pasado, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se suscitó un enfrentamiento entre elementos de cuerpos policiacos y los de un grupo criminal, por el que resultaron siete personas muertas, cuatro de ellas policías, que se enfrascaron en calles de la ex tranquila ciudad de los 30 caballeros.Por redes sociales, aterrorizados avecindados en la ciudad y región de Córdoba difundieron ese domingo, videos y audios de las intensas balaceras que se estaban dando en calles, carreteras y zonas aledañas, lo cual obligó a la gente a refugiarse en sus casas, en espera de que pasara la tormenta de plomo.Por ello los cuerpos policiacos activaron el protocolo “Código Rojo”, con el que se erige un solo mando y se implementan acciones que van desde el patrullaje intensivo, hasta el uso de la llamada fuerza letal.El hecho se difundió ese domingo 22 de febrero en gran parte de los medios de comunicación del país, sobre todo porque los delincuentes atacaron instalaciones policiacas y a mansalva acabaron con la vida de varios uniformados.Por ello es que llamó la atención que el secretario de Gobierno en el estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos haya minimizado el asunto aclarando a los periodistas que lo entrevistaban, que ese enfrentamiento no era un asunto para alarmarse, palabras que insistimos, nos remiten a la frase tan socorrida en política, que no es lo mismo ser borracho que cantinero.Quien diría que hace poco más de quince meses, él junto con el ahora gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, sustentaban su discurso político – mediático en el tema de la “Crisis Humanitaria” que padecía el estado de Veracruz, esto para evidenciar el caos en que les estaban dejando la entidad veracruzana que comenzarían a gobernar el uno de diciembre de 2018.Para ellos, esa “Crisis Humanitaria” era por las desapariciones de personas, la inseguridad y el desfalco económico a las arcas estatales, situaciones que persisten en territorio veracruzano.Hoy que son gobierno, cantineros según la coloquial frase política, la balacera y muerte de cuatro policías en la región de Córdoba, no es asunto para alarmarse, pues el propio secretario de Gobierno dijo textualmente: “el Gobierno está trabajando y dando resultados, hoy tuvimos una reunión deslindando responsabilidades y nosotros hemos cumplido”.No cabe duda amables lectores que la conseja popular es certera y contundente, pues sabido es también que “todo es según el color del cristal con que se mira”.Ya otro día abordaremos el tema de lo que también ese día dijo a los periodistas de la región de Córdoba el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, cuando expresó: “Todos tenemos que ser responsables en esta parte, cuando yo digo todos, también podamos comunicar debidamente lo que sucede en los lugares”, pues como dijera la Nana Goya, esa es otra historia.… ¿Será necesario que, como siempre, tenga que suceder un accidente de lamentables consecuencias en la carretera Xalapa- Coatepec, para que el gobierno estatal analice, conozca y corrija las deficiencias en esta vía de comunicación donde constantemente se suscitan accidentes automovilísticos?Por favor, que alguien les diga a los responsables de procurar el bienestar de los radicados en el estado de Veracruz que la omisión no solo es pecado, sino delito y que incurrir en ello tiene graves consecuencias.… Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar