. Ha llamado la atención y generado comentarios adversos, que el gobierno estatal veracruzano a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), haya logrado disminuir el gran número de feminicidios cometidos en Veracruz, pero desde un escritorio, al amparo de una falaz nueva metodología para la clasificación de este delito.De un mes para otro, Veracruz descendió del primero, al onceavo lugar nacional en feminicidios, lo cual sería justo y necesario reconocer si realmente hubiera sido a través de la aplicación de la justicia y el combate a la impunidad como se hubiera logrado reducir al mínimo este delito de los llamados de alto impacto.Sin embargo y sabido es, incluso por declaraciones de la propia encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, que el alto índice de feminicidios en Veracruz se combatiría y combatió, pero ajustando cifras en un escritorio.Que conste, el asunto no es insistir en que a Veracruz le vaya mal como argumentan en su defensa los que circunstancialmente están a cargo de la administración estatal, sino de que simple y sencillamente hagan su trabajo quienes han incumplido con ello y, sobre todo, que se haga efectiva la procuración de justicia en la entidad veracruzana.Pero como los que resuelven los feminicidios en Veracruz desde el escritorio insisten en creer que nadie se da cuenta del manoseo de cifras, solo por quedar bien con "el patrón", se les ha pasado la mano y peor aún, no se han dado cuenta de que la supuesta silente acción es observada allende las fronteras estatales, convirtiéndonos en ejemplo de lo que no se debe hacer.El lunes pasado por ejemplo, estuvo en Veracruz la activista y defensora de los Derechos Humanos, Irinea Buendía Cortés, quien dio la conferencia "Feminicidios, memoria, verdad y justicia", a invitación del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUVmujeres) y la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER).En su presentación, allá en la ciudad de Xalapa, ella quien promovió la primera sentencia por feminicidio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la búsqueda de justicia para su hija, Mariana Lima Buendía, alzó la voz para advertir que actualmente los gobiernos pretenden ocultar los feminicidios, pues los consideran como "manchas negras" para sus administraciones.Es tal el empeño de los gobernantes, dijo aquí en Veracruz Irinea Buendía, que quieren llevar agua a sus molinos diciendo que ya no hay feminicidios.Lo dicho por la activista cae como anillo al dedo al caso del estado de Veracruz, donde "el patrón" ya está contento porque sus lacayos acabaron con el feminicidio, sin percatarse- suponemos- de que su credibilidad también se va a la baja, pero esta sí de verdad.... En contraparte y para fortuna de los veracruzanos, así como de todos aquellos que han decidido radicar en nuestro territorio, tenemos en la Universidad Veracruzana a una institución con académicos que no se han dejado llevar por el canto de las sirenas y en el caso de los feminicidios, como parte de las violencias contra las mujeres, han dedicado sus conocimientos y esfuerzos al estudio de este fenómeno social.Nos referimos al Observatorio Universitario de Violencias (OUVmujeres) que fue creado hace más de una década, ante la necesidad de hacer un análisis detallado de las violencias hacia aquellas que habitan la entidad veracruzana: homicidios de mujeres, feminicidios, desaparición femenina forzada y agresiones contra mujeres.Este observatorio que coordina la doctora Estela Casados González, docente investigadora de la facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, ha hecho notar en las últimas administraciones estatales, de distintas filiaciones partidistas, que las cifras sobre feminicidios cometidos en el estado de Veracruz que ellos identifican a través de su propia metodología, no coinciden con los reportes oficiales que para el caso envía la Fiscalía General del Estado al gobierno federal.Baste como ejemplo amable lector, el caso del pasado mes de enero, en el que la FGE solo encuadró como tales tres casos de feminicidios cometidos en territorio veracruzano, pero el OUVmujeres identificó 10, con lo cual se establece la duda razonable que pone en entredicho la credibilidad de quienes constitucionalmente tienen la responsabilidad de procurar la justicia en el estado de Veracruz.