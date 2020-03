... Al paso de los meses va creciendo la inconformidad de los 80 propietarios de las viviendas de la unidad habitacional “Antonio Exhome Nahúm”, que se edificó en la zona norte de la ciudad de Veracruz, en las inmediaciones de la zona portuaria y el puente “Morelos”, pues para ese mismo número de departamentos solo existe una toma de agua, pero eso si, a cada uno de los allí avecindados les cobran individualmente como si tuvieran al cien por ciento este servicio.Esta unidad habitacional se construyó con recursos de un programa internacional a través del ayuntamiento de Veracruz y el INFONAVIT, para darle vivienda barata a discapacitados, madres solteras y personas de escasos recursos, de ahí que cada departamento haya costado algo así como 350 mil pesos.La idea no era mala, por el contrario. Sin embargo, la construcción de la unidad habitacional se le encargó a la empresa “Promotores de Hogares S M de México SA de CV”, la cual realizó un trabajo de pésima calidad.Es tan deficiente la construcción de estos departamentos, que es prácticamente imposible colgar un cuadro en la pared, por mencionar un ejemplo, aunque el más grave problema que tienen es el de insuficiente abasto de agua, pues la constructora descuidó ese aspecto, al instalar tuberías de mala calidad que se ha reventado y presentan fugas, además de tinacos de agua inaccesibles y apenas un par de bombas.Los vecinos llevan meses reclamando infructuosamente al ayuntamiento de Veracruz para que les reparen las imperfecciones, pero los funcionarios de la administración de Fernando Yunes Márquez los remiten con la empresa constructora, que por increíble que pudiera parecerles amables lectores, no tienen oficinas en la ciudad.Es tal la inconformidad de los vecinos, que han decidido recurrir a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), para demandar que les reparen los desperfectos en sus viviendas.Incluso han pensado en manifestarse públicamente en el centro de la ciudad de Veracruz, para visibilizar esta situación y procurar que alguna autoridad les haga caso.hace tres años, la Legislatura veracruzana autorizó que el ayuntamiento de Veracruz, la empresa Promotores de Hogares S.M de México SA de CV y Scotiabank Inverlat, firmaran un contrato de Fideicomiso con cláusula de reversión de derechos para construir esta unidad habitacional y otras más en este municipio.Los detalles de dicho acuerdo se publicaron en las gacetas del estado de Veracruz 111 y 113 del lunes 20 y martes 21 de marzo, del año 2019.Desde allí habrá que revisar este asunto que mantiene inconformes a los habitantes de la unidad habitacional “Antonio Exhome Nahúm”, quienes como decíamos, están por salir a las calles a manifestarse y demandar que sus viviendas cuenten con los servicios básicos, al menos.... Al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional, ciertos grupos están inquietos por la decisión del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, de designar a su amigo y cercano colaborador Esteban Ramírez Zepeta, como virtual dirigente de Morena en la entidad veracruzana.Ramírez Zepeta, oriundo de Las Choapas, Veracruz, inició la administración de Cuitláhuac García Jiménez, siendo su secretario particular, con tal poder que Esteban era el que palomeaba incluso los recursos que se destinarían tal o cual programa.Aquí mencionamos en julio pasado que, si algún programa requería apoyo económico para ejecutarse en alguna de las secretarías de despacho, había que convencer al licenciado Ramírez Zepeta de esa necesidad, pues de lo contrario, al amparo de la austeridad republicana la propuesta era rechazada.Vaya, Esteban como secretario particular del mandatario veracruzano, era quien incluso daba el palomazo a las solicitudes de viáticos de los secretarios de despacho, nadamás para que se de usted cuenta amable lector del poder del amigo del ejecutivo estatal.Por ello, es justificable que el primer morenista del estado de Veracruz haya dedodesignado a su amigo Esteban como el futuro dirigente estatal de Morena, pues será su brazo ejecutor y excelente cuidador de los recursos económicos que se destinarán a Morena, con rumbo a la elección intermedia del 2021.... Comentarios o sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar