... En pasada colaboración comentamos que por irónico que pudiera parecerles, en los hospitales de Veracruz es donde se están generando la mayoría de los comentarios adversos en relación con el manejo del Coronavirus, pues desde médicos hasta empleados de intendencia, advierten que no cuentan con medicamentos ni insumos necesarios para una contingencia como esta y lo que es peor, sin estrategia para actuar de ser necesario.Decíamos también que es tal la carencia de esos insumos y medicamentos, que han tenido que sugerirle a los familiares de sus pacientes que ellos mismos adquieran lo necesario en las farmacias cercanas, para así paliar la enfermedad.Pues bien amables lectores, en respuesta a estos comentarios nos escribieron médicos de hospitales de la región de Veracruz- Boca del Río, para aclararnos que “lamentablemente” el 80 por ciento del personal contratado en esos nosocomios es personal de contrato y por ende no sindicalizado, por lo que no pueden manifestarse aunque lo quieran.Nos aclaran también que tienen prohibido pedir medicamentos a los familiares de los enfermos, lo cual consideran grave porque en muchos casos es muy necesario ya que en los hospitales no cuentan con los insumos ni medicamentos suficientes para atender a los pacientes, por lo cual los tratamientos médicos no son completados y en algunos casos las consecuencias son fatales.Más grave aún, señalan quienes nos escribieron, es que por ejemplo en el hospital de Boca del Río, la subdirección, suponemos la médica, ejerce una política de represión y hostigamiento, por lo que aquel o aquellos que alzan la voz o simplemente se quejan, son cesados inmediatamente.Por ello, nos aclaran, es que, aunque quieran, no pueden manifestarse públicamente para evidenciar que en los hospitales del sector salud en la región de Veracruz – Boca del Río, no se cuenta con insumos, medicamentos y equipamiento necesario para enfrentar el Coronavirus y sobre todo, para protegerse el personal de esos nosocomios.Lo peor de la contingencia está por venir advierte el gobierno federal, por lo que este que debe dar certidumbre a la población que espera de su gobierno cumpla con aquello de “no mentir, no engañar”.... Los trabajadores de más de 60 años de edad al servicio de la administración pública federal dejarán de laborar a partir de este lunes y tendrán que aislarse en sus domicilios particulares por ser considerados como personas de alto riesgo ante la contingencia provocada por el Coronavirus.También dejarán de asistir a sus labores diarias, las mujeres embarazadas, quienes padezcan de diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otros, porque se les asocia a un posible incremento en el riesgo de complicaciones.... Ya que el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente en Veracruz (PMA), el ingeniero en sistemas computacionales, Sergio Rodríguez Cortés, anda en su plan de atrás de la raya que ando trabajando, bien haría en verificar el cumplimiento de los Centros de Verificación y Verificentros que operan en el estado de Veracruz.Existe un verificentro en particular, que el gobierno del estado de Veracruz, desde los tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares como mandatario estatal, ha pretendido regularizarlo sin éxito alguno, al igual que otros establecimientos en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, sin que existe autoridad alguna que lo logre, a pesar de que debe cerca de un millón de pesos a la Secretaría de Finanzas y nada de Planeación.Por ello habrá que aprovechar la inercia que lleva el titular de la PMA en Veracruz, para ordenar estos negocios que en muchos de los casos se han manejado al margen de la ley.... Ahí la lleva Esteban Ramírez Zepeta, a quien su amigo el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez le encargó meter orden y dirigir el rumbo del partido Morena en la entidad veracruzana.Por lo pronto Ramírez Zepeta ya es presidente de la Comisión Estatal Interina de Morena en Veracruz. Por lo pronto..... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar