China ve la luz

twitter: HELÍHERRERA.esHoy vamos a comentar una buena noticia que va animarnos, que será aliento en medio de tantas cosas negativas que estamos viviendo en el mundo, producto del coronavirus, y que en nuestro país, lo más difícil está por venir, según los expertos, los científicos, los que saben bien el fondo de esta pandemia.La República Popular de China levantó, el pasado miércoles 8, el aislamiento en que mantuvo por más de 12 semanas a la ciudad de Wuhan y a sus más de 11 millones de habitantes, y que fuera el lugar donde se originó esta terrible y mortífera enfermedad que contagió, en todo el país, a 83 mil 305 chinos (oficialmente hablando), generando 3 mil 345 muertos, y mas de 77 mil 455 recuperados.Las autoridades de esa nación, en concordancia con las de la Organización Mundial de la Salud dieron a conocer que en las últimas tres semanas sólo tuvieron 3 contagios en esa ciudad, situación que llevó a la determinación de levantar el confinamiento, regresando millones de chinos a su vida >normal<, entre lágrimas de felicidad.Las imágenes que la televisión estatal China estuvieron pasando desde la media noche de ese miércoles son de una marcada alegría por retomar sus actividades los Wuhaneses, que proyectaron con juegos de luces y rayos laser las imágenes de los médicos y enfermeras, que estuvieron luchando día y noche contra el coronavirus, en los principales edificios de la ciudad, y que a decir de las autoridades municipales están pensando en ponerle los nombres de los doctores y enfermeras muertos, sus nombres a esos rascacielos.La ciudad cobró vida: hombres y mujeres caminando por las calles; los autos circulando de nueva cuenta; los restaurantes abiertos; las industrias y fábricas de nueva cuenta echando humo (lamentablemente), los trenes ya en las vías rodando cargados de diversas mercancías; el metro transportando de nuevo a miles y los y las trabajadoras de los hospitales pudiéndose ir a dormir y descansar a sus casas, ya sin premura alguna.Wuhan es el primer conglomerado en salir de la crisis y China la primer nación en mostrar, que con mucha disciplina sobre sus habitantes se puede derrotar al Covid-19 (no como en México que los mercados de mariscos parecían romería el jueves y viernes santo).Ahora, queriendo o no, China pasa a la vanguardia en el planeta al reactivar su planta productiva de nueva cuenta, y se convierte en proveedor del mundo no sólo en material médico e insumos hospitalarios, sino de infinidad de mercancías que empiezan a escasear en Europa y América, debido a las cuarentenas que enfrentan todas las naciones industrializadas como Alemania, Japón, Italia, Inglaterra, Los Estados Unidos.Nuestro país recibió ya cuatro cargas aéreas >de muchas mas<, acordadas y negociadas por el que empieza a convertirse, en la práctica, en presidente real de México -Marcelo Ebrard-, (porque el constitucional ya muestra agotamiento y será motivo de otro artículo), con el gobierno de Xi Jinping.China, por conducto de su gobierno ha salido del oscuro túnel y cambia la correlación de fuerzas políticas-económicas-sociales, que existían hasta antes de que conociéramos ese bicho chino. Ahora, las estrategias y acciones que realice a partir de hoyserán trascendentales, porque cambiarán la geopolítica en el mundo, dándole una enorme ventaja a esta nación asiática para convertirse en nuevo líder del orden económico internacional.