... Ah como hemos recordado en las últimas semanas al exgobernador veracruzano Miguel Alemán Velasco, sobre todo por sus anecdóticas frases que han pasado a la historia como esa de que “no le fosforean las meninges”, para referirse a una situación en la que alguien o algunos no actuaban con la prontitud que el caso ameritaba.El significado de esa frase cobra vigencia hoy día y para el caso específico de quienes circunstancialmente están a cargo de esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, porque en esta contingencia provocada por el Coronavirus, los veracruzanos no tenemos un símil del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, que dé certidumbre y por ende confianza ante el avance del COVID 19.El no tener nuestro propio López-Gatell vaya que preocupa, porque aun cuando Veracruz es el segundo estado de la república con el mayor número de municipios con contagios del COVID 19, después del Estado de México, según lo dio a conocer ayer jueves la Secretaría de Salud, no vemos ni mucho menos percibimos que “los de Xalapa” actúen en consecuencia, cual es su responsabilidad constitucional.Con sus ruedas de prensa de las siete de la noche se la han llevado sentaditos los del sector salud en Veracruz, pues ni para mostrar una gráfica se levantan de sus asientos, creyendo que con eso ya están dando certidumbre a la sociedad, misma que ve con desesperación como se van incrementando las protestas de médicos y enfermeras de hospitales que reclaman insumos para enfrentar la pandemia del Coronavirus.Hemos preguntado por aquí, por allá y acullá, si alguien conoce alguna acción realizada por “los de Xalapa” con la que hayan dado certidumbre y confianza en esta contingencia, a lo que han respondido coincidentemente que no.Vaya, hasta personal de los hospitales de Veracruz y Boca del Río pertenecientes al sector salud estatal se quejan de la desatención de “los jefes de Xalapa”, quienes solo han externado amenazas y anunciado sanciones para quienes se quejen y peor aún, para aquellos que se atrevan a llevar sus inquietudes a los medios de comunicación.Por ello y dada la incertidumbre que genera la inacción de quienes circunstancialmente están a cargo de la administración estatal, es que algunos o muchos alcaldes han asumido sus responsabilidades como primeras autoridades de sus respectivas demarcaciones, para actuar en consecuencia a la contingencia provocada por el COVID 19.Así, por ejemplo, desde casi finales de marzo, la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín, dispuso el cierre de su municipio para visitantes y foráneos, como medida emergente para evitar el contagio del Coronavirus.Lo mismo hicieron los alcaldes de los municipios de Tuxpan, Zongolica, Coatzacoalcos, Orizaba, Veracruz, Boca del Río y Catemaco, por mencionar algunos.Esos presidentes municipales tuvieron que imponer sus unilaterales determinaciones para evitar los contagios por el COVID 19, porque simple y sencillamente amables lectores, a “los de Xalapa” no les fosforean las meninges como dijera en su momento el ex gobernador del estado, Miguel Alemán Velasco.Por cierto, y si mal no recordamos, el mismo exmandatario estatal daba como receta para que fosforearan las meninges, un par de manazos en la nuca.... Todo lo anterior ha servido de preámbulo amables lectores, parar insistir que Veracruz requiere urgentemente de certidumbre en cuanto al manejo de la contingencia por Coronavirus.Urge ya que alguien con personalidad y credibilidad de los de “allá de Xalapa”, asuma ese rol similar a la de López-Gatell, pues la contingencia se agravará al entrar a la fase tres de la enfermedad, que son los contagios generalizados.Es justo y necesario que alguien asuma el control de esta situación, pues al paso de los días veremos como otros presidentes municipales y líderes de opinión diversos, harán lo que consideren conveniente, aunque no sea lo mejor.Claro, no vemos a alguno de “los de Xalapa” con espolones para gallo, aunque la opinión de ustedes amables lectores es más importante. ¿Usted qué opina?… Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar