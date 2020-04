El coronavirus y su efecto electoral

Estamos a menos de medio año que inicie el proceso electoral en México para renovar la cámara baja del Congreso de la Unión, así como el Congreso Local en Veracruz y sus 212 Ayuntamientos.De acuerdo con el pronóstico del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez y el grupo de científicos que lo asesoran, en esa fecha, aun no tendremos resuelto el problema de la pandemia del covid19, a pesar que todos los mexicanos hayamos cumplido con las instrucciones sanitarias emanadas de las autoridades sanitarias.Andaremos ya un poco realizando una vida semi-normal, pero muy alejada de la que llevábamos antes de que los chinos empezaran con el contagio del coronavirus en su país, y después cuando éste se internacionalizó, precisamente para evitar un rebote que se espera con la llegada de los meses fríos. De allí que las reuniones, fiestas y espectáculos seguirán prohibidas por el gobierno federal.Lo que sí sabremos para esas fechas serán las estadísticas fatales que arrojará la pandemia, así como los efectos económicos que serán determinantes para el gobierno federal y su partido >MORENA<. Es decir, del número de fallecidos y la situación que estemos viviendo los mexicanos a finales de este año y principios del que viene, dependerá, en gran medida, los votos que vayan a sacar en todo el país los candidatos y candidatas de ese instituto político el domingo 6 de junio de 2021.Lamentablemente los resultados en las urnas serán un reflejo delhaya manejado la pandemia el presidente de la república, así como las medidas económicas implementadas para enfrentar la recesión económica que la misma generará. Entre más miles de muertos haya; mas estómagos vacíos existan; más desempleo vivamos; más deudastengamos, será el voto de castigo que viertan los electores en las casillas electorales.El camino al triunfo electoral estará empedrado pues, del número de fallecidos que deje covid19 en México, en primer lugar, así como el nivel de bienestar que tengamos para esas fechas todos los compatriotas. Los candidatos y candidatas a los distintos cargos de elección popular que postule MORENA pasarán a segundo término (como lo fueron en la pasada elección de 2018, donde el imán era AMLO y no el resto de los y las candidatas que ganaron por inercia).Este fenómeno del Covid-19 no será privativo de nuestro país, exclusivamente. Lo veremos en todas aquellas naciones que tengan elecciones como en Los Estados Unidos, que el martes 3 de noviembre de este año elegirán presidente y vicepresidente, 34 senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes (diputados federales), y donde será determinante el manejo que Donald Trump le de, insisto, a la crisis sanitaria y económica en ese país, como logre su reelección, así como hacer ganar al mayor número de senadores y representantes de su partido, el republicano.Entre más fallecidos tenga la pandemia, mayor afectará su probable reelección; entre más pesados sean los efectos económicos para con [email protected] [email protected] norteamericanas, más probabilidades de perder tendrá él, y su partido, el republicano.A estos efectos del Covid-19 podrán sumársele otros en nuestro país que indudablemente afectarán también los resultados electorales, como los de la inseguridad que no la ha podido controlarel gobierno federal en el país, y el gobernador Cuitláhuac García en el estado, como lo prometieron, y que la sociedad en los municipios es la que más exige:Queda aquí plasmada la reflexión a poco más de un año de distancia de la elección nacional del 6 de junio donde se elegirán, además de los 500 diputados federales, 13 gobernadores, 27 legislaturas locales; en 28 entidades federativas elegirán ayuntamientos; en total, más de 3,200 cargos de elección popular (sólo en Durango y el Estado de México no habrá elecciones locales).Una competencia electoral determinante para el proyecto de nación que siempre enarboló Andrés Manuel, cuyos resultados influirán, sin duda alguna, en la REVOCACIÓN DE MANDATO que tendremos en marzo de 2022.El Covid-19 arrojará más fallecidos (políticamente hablando) el 6 de junio de 2021, indudablemente, pero tal vez entierre también una visión deque había contado el primero de julio de 2018 con mas de 30 millones de votos, y que se fue consumiendo como una vela en la medida en que