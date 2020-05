... La semana que recién concluyó, en la que por cierto celebramos el Día de las Madres, se estableció récord en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río por los seis asaltos a cuentahabientes de diversas instituciones bancarias, cometidos por sujetos que en la mayoría de los casos se transportaban en motocicletas.Para que no se quede con la duda, por estos seis asaltos los ladrones se birlaron casi 900 mil pesos en solo dos días.Así como lo está leyendo amable lector, seis asaltos en una semana a personas que habían acudido a una sucursal bancaria a retirar dinero, casos de los cuales ninguno ha sido resuelto por la autoridad procuradora de justicia, cuya encargada interina la abogada Verónica Hernández Giadáns quiere ser formalmente la titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGE), por cierto.Cierto es que, por su parte, la policía preventiva del estado de Veracruz, léase de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ofrece el acompañamiento de sus elementos a aquellos que lo soliciten vía telefónica y hasta por el WhatsApp, sin embargo, no sabemos si son llamados para tal fin, aunque suponemos que no son convocados porque oiga usted, seis asaltos a cuentahabientes en dos días, ni Obama lo hubiera imaginado.Un permanente lector de este espacio nos compartió algunas cifras sobre asaltos denunciados- que conste porque no todos se denuncian- en algunas ciudades del estado de Veracruz en contra de transeúntes en espacio abierto y en la vía pública.Cheque el dato. En el municipio de Veracruz se denunciaron en el primer trimestre del año 104 de estos asaltos y otros 37 en Boca del Río, por lo que en la zona conurbada VeraBoca, se contabilizaron 141 en los meses de enero a marzo.Les sigue el municipio de Xalapa donde se denunciaron 80 asaltos a transeúntes en espacio abierto y en la vía pública.En Córdoba se denunciaron 64 y en Coatzacoalcos 40 en el primer trimestre del año, según datos aportados por la propia autoridad ministerial, lo cual implica que la llamada “cifra negra” de asaltos a transeúntes puede ser el doble y hasta el triple.Caray, si las autoridades preventivas del delito y la procuradora de justicia saben cuáles son las ciudades del estado de Veracruz donde más de cometen asaltos, la pregunta obligada es ¿por qué no se aplican en ello?De los seis asaltos, en uno le hurtaron 300 mil pesos y su vehículo a un cuentahabiente que había salido de una sucursal bancaria en la zona de Tejería, allá por los rumbos de TAMSA, en el municipio de Veracruz.El otro más cuantioso fue por casi 100 mil pesos a empleados de la empresa Grupo FM de la familia Malpica, quienes habían salido de una sucursal bancaria del bulevar “Ruiz Cortines” del municipio de Boca del Río, donde también los ladrones se llevaron un vehículo.... A lo anterior agregue amable lector, que de repente, así como aparecieron en las calles y sucursales bancarias, de repente desaparecieron los muchachones y muchachonas de la Guardia Nacional, con los únicos que la gente no sacaba su celular dentro de los bancos, so pena de ser verbalmente amonestados.Sin explicación alguna se les dejó de ver a estos jóvenes elementos de la Guardia Nacional y fue cuando reaparecieron los asaltantes de cuentahabientes..... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar