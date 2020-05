... Algunos lectores nos han preguntado cuál sería realmente el beneficio para los veracruzanos al recortarles el presupuesto a los partidos políticos, lo cual fue recientemente aprobado en la LXV Legislatura estatal, y que, visto de lejos, es una excelente medida pues este 2020 no es propiamente un año electoral y sí por el contrario, hay muchas necesidades derivadas de la contingencia y semiparalización de las actividades productivas a causa del COVID 19.Para entrar en materia, les comentamos que el presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEVER) para el Ejercicio Fiscal 2020, es de 740 millones de pesos, de los cuales para el concepto de “Prerrogativas y Partidos Políticos”, se destinarían 355 millones de pesos, algo así como el 48 por ciento del total.Así como lo están leyendo, casi la mitad del presupuesto del OPLEVER para este año 2020, se destinará a los partidos políticos en Veracruz, por eso es que los dirigentes de la mayoría de las organizaciones políticas andan que no les calienta ni el sol.Para que no se queden con la duda amables lectores y vean de qué tamaño es el sapo y la pedrada, la repartición de nuestros impuestos en los partidos políticos en el estado de Veracruz es la siguiente:Por ejemplo, para el primer semestre de este año 2020, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como “Morena”, recibe mensualmente 10 millones 364 mil 622 pesos por concepto de prerrogativas.El Partido Acción Nacional (PAN), recibe siete millones 310 mil 268 pesos mensuales.El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibe cuatro millones 346 mil 841 pesos mensuales.El Partido de la Revolución Democrática (PRD), recibe cada mes dos millones 814 mil 385 pesos.El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recibe mensualmente dos millones 401 mil 789 pesos.A estas cifras hay que agregarles otras por concepto de representaciones y gastos diversos que el OPLEVER destina a estos partidos políticos y a las nacientes organizaciones que buscan consolidarse, para “servir a los veracruzanos”.Grosso modo, es así como nuestros impuestos están manteniendo a los partidos políticos sin que este sea un año propiamente electoral, motivo de sobra para que la mayoría de los dirigentes- que no líderes- de los partidos políticos no están de acuerdo en que les recorten sus mensualidades.... La otra cara de la moneda estimados lectores, es la obligada y subsecuente pregunta ¿qué hará el gobierno del estado de Veracruz y el OPLEVER con los más de 300 millones de pesos que ya no se destinarán a los partidos políticos?“Los de Xalapa” dicen que se destinarán para la salud, pero no dicen de quién o de quiénes, por lo que puede salirnos más caro el remedio que la enfermedad.Por ello habrá que estar muy, pero muy atentos con el manejo de esos recursos económicos que ya no se darán a los partidos políticos, pues no debe perderse de vista que es dinero público, de nuestros impuestos.... Pues con la novedad que el ayuntamiento de Veracruz ya amplió hasta el 24 de mayo la fecha para que la empresa “Zeus” que opera los más de mil 500 espacios de estacionamiento en esta ciudad vuelva a cobrar, esto obligados por la contingencia derivada del cierre de calles a causa del Coronavirus.Desde el pasado siete de abril en la ciudad de Veracruz Zeus no cobra el estacionamiento a los pocos automovilistas que llegan al puerto, lo cual ya los tiene inquietos pues están dejando de percibir las ganancias a las que estaban acostumbrados.Bien decía la abuela Nila, “no hay mal que por bien no venga”.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar