En un estado en color rojo ante el avasallante avance del Coronavirus, al igual que los del resto del país, el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira de tres días por Veracruz, donde hay que decirlo tal cual, vino a poner el mal ejemplo en cuanto a las medidas preventivas ante el COVID 19, pues no solo invalidó aquello de mantenerse en casa, sino también a meter desorden entre quienes ya estaban usando el cubrebocas permanentemente, entre ellos, el gobernador local, Cuitláhuac García Jiménez.Esos tres días de la semana pasada en que López Obrador encabezó diversos eventos en varios municipios veracruzanos, decenas de personas se le acercaron aun cuando la disposición era que se acercaran a él solo los que inevitablemente tenían que hacerlo.Incluso el mismo López Obrador se hacía para atrás cuando alguien o algunos se le acercaban, lo cual como dicen los chavos "sacaba de onda a la gente", que creía haber comido mucho ajo o cebolla.Lo peor, fue que al ver al mandatario nacional sin cubrebocas, la mayoría de quienes le acompañaban también se quitaban el suyo para no desentonar con "el patrón", exponiéndose al contagio aun cuando gran parte de ellos eran de la llamada población vulnerable por rebasar los sesenta años de edad.Abundar en lo anterior amables lectores sería redundante, por lo que ahí lo dejaremos para la reflexión y como contexto para que luego no pregunten por qué el COVID no disminuye en Veracruz. Que conste.... Por lo anterior, reconocemos aquí la determinante y convencida actitud del ciudadano presidente municipal de Xalapa de Enríquez, Veracruz, el también morenista Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, quien para nada se quita el cubrebocas, así esté acompañando al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez en una rueda de prensa, como lo vimos la tarde del lunes pasado allá en la ciudad de Xalapa.Con su actitud, Rodríguez Herrero pone el buen ejemplo y aunque desentona al no quitarse para nada su cubrebocas, muestra a sus gobernados que sabe ser responsable, al menos en esto..... Dos patrullas de Tránsito custodiaban el paso de las no más de 50 personas vestidas de negro, con ropas que por cierto eran de marca, no baratas, y que el lunes pasado allá en la ciudad de Xalapa destrozaron todo a su paso, alevosa e impunemente, sin que nadie, absolutamente nadie les marcara el alto.En ningún momento, pese a los destrozos que iban provocando, las patrullas abandonaron sus lugares en la disque marcha de protesta de los vándalos, lo cual da muy mala espina, pues hace suponer muchas cosas.Más tarde por cierto, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la Fiscalía General del estado fue conminada por él a iniciar las investigaciones y darles cause conforme a derecho, en tanto que por los daños a las instalaciones y equipamiento del gobierno del estado, "no vamos a interponer por ellos denuncia alguna", lo cual nos genera un par de uhms.... Repetiremos a continuación los comentarios que amigos médicos nos han hecho en relación con la presencia de 108 médicos cubanos que desde mayo arribaron a Veracruz para ayudar en las tareas relacionadas con la atención de enfermos de Coronavirus.La primera queja de los médicos veracruzanos, es que sus homólogos cubanos realmente no se están apersonando en los hospitales, si acaso en los últimos días, aun cuando es sabido que se les está pagando por su participación, aunque no queda claro cuánto....