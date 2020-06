... La madrugada de ayer jueves tremenda lluvia cayó en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, según dicen los especialistas de la meteorología, en cantidad tal que fue equivalente a lo que llovió en el año 2005 con el huracán “Stán”, versión en la que han insistido para justificar que las disque acciones preventivas tanto del gobierno del estado como del que preside en el municipio jarocho Fernando Yunes Márquez, fueron solo para tomarse la foto que acompañaría a un boletín, pues como es ya harto conocido, hubo zonas inundadas entre ellas y para que no adivine, parte del fraccionamiento Floresta.Al menos 600 vecinos sufrieron por la inundación de ayer jueves en esa zona del municipio de Veracruz puerto, según consta en las fotografías que se difundieron a nivel nacional, con declaraciones de los afectados que se quejaron de que desde hace 15 días le habían advertido a los gobiernos estatal y municipal que no se estaban realizando las acciones preventivas, como el desazolve de canales y alcantarillas, ni el mantenimiento al equipo de bombeo, para evitar las tradicionales inundaciones y de hacerse oír se encargó María Teresa Aguilar Bravo, presidenta de la asociación Residentes Unidos del Fraccionamiento Floresta (RUFAC).La lluvia de la madrugada del jueves, desafortunadamente les dio la razón a los también tradicionalmente afectados, lo que evidenció las cacareadas versiones oficiales del mantenimiento y acciones preventivas realizadas por los gobiernos estatal y municipal.Como botones que sirvan de muestra, en marzo pasado, por si ya lo olvidaron amables lectores, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez realizó un recorrido en el municipio de Veracruz, para entre otras cosas dar a conocer que se habían adquirido con recursos del año 2019, “una bomba que desaloja hasta dos mil 500 litros por segundo de agua residuales del canal de la Zamorana”.Con la visita, se pretendió dar certidumbre a los habitantes de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río que cada año sufren por las inundaciones que se alivian en gran parte, con el desalojo o “achique” del Canal de La Zamorana, hasta donde escurren las aguas que bajan del Distribuidor Vial JB Lobos, la entrada a colonias y fraccionamientos de la comunidad de Mata de Pita, así como del ya famoso fraccionamiento Floresta y Flores del Valle, entre otros.Para fortalecer a la bio, a la bao, en el comunicado que ese día emitió el gobierno estatal, se anotó que había dicho el gobernador del estado: “El tema estuvo desatendido por cuatro o cinco años, pero hoy se está haciendo el esfuerzo por invertir más, y el próximo año será adquirida nueva maquinaria. El agua es empujada principalmente por gravedad, de tal forma que es importante no descuidar estas acciones”. Tres meses después, lo dicho quedó solo en palabras.... El otro botón que sirve de muestra, es el del ayuntamiento de Veracruz que con un boletín y fotografías difundidas el miércoles tres de junio, dio a conocer que: “Este miércoles, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) instala una bomba móvil con capacidad de mil lts/seg- litros por segundo-, en apoyo al trabajo de las bombas existentes en el sistema de bombeo de la Zamorana, del municipio de Veracruz”.En su comunicado de prensa, el ayuntamiento de Veracruz anunció hace unos días: “El pasado lunes uno de junio se mantuvo una reunión de trabajo en el cárcamo de bombeo del canal de la Zamorana, donde se revisaron las instalaciones en general y se platicó con el personal que opera allí. Se constató la correcta operación de una bomba nueva instalada por el gobierno estatal: bomba Hydrafluo con capacidad de dos mil 250 lts/seg. También se revisó el estado y funcionamiento de las bombas antiguas”.En boletines, todo estuvo muy bien, sin embargo la lluvia se llevó esas palabras y mostraron una realidad inocultable, que las inundaciones siguen y se seguirán presentando por cuestionables trabajos de mantenimiento.Por lo pronto amables lectores, la primera acción emergente de los gobiernos estatal y municipal, fue argumentar, también a boletinazos, que ayer jueves llovió como cuando el huracán “Stán”, tocó tierras veracruzanas.A los de ahora solo les faltó decir como en su momento el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, que se trató de un “proto huracán seco”.... Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar