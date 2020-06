... No cabe duda que en México, como cantaba José Alfredo Jiménez, nada nos han enseñado los años, siempre caemos en los mismos errores, dicho esto por la apurada decisión del gobierno federal de cambiar de un día para otro a color naranja en el semáforo COVID, a 18 estados de la república mexicana, entre ellos Veracruz, aun cuando en más de la mitad de los municipios de la entidad veracruzana persisten los contagios que hasta el sábado pasado sumaban más de nueve mil 500 y mil 462 defunciones, con tendencia al alza.Para que no se quede con la duda amable lector, el color naranja del semáforo del COVID, indica un alto nivel de riesgo epidémico, pero con la posibilidad de reiniciar algunas actividades. Por ejemplo, los supermercados podrán operar al 75 por ciento de su aforo o capacidad; los gimnasios podrán reabrir con aforo al 50 por ciento, así como los cines, teatros, centros comerciales, mientras que las iglesias podrán reabrir con 25 por ciento de su feligresía.Decíamos que pareciera que nada nos han enseñado los errores, pues esto de pasar a color naranja del lunes 29 de junio al lunes seis de julio, a 18 entidades federativas, incluida Veracruz, fue lo mismo que hicieron a principios de junio en la Unión Americana en estados como Texas y Florida, cuyos gobiernos locales determinaron el pasado fin de semana volver a las restricciones por el rebrote en contagiados y defunciones a causa del coronavirus.En Florida, por ejemplo, en los primeros días de junio abrieron hasta las playas y ya ni se diga los bares, por lo cual, y como consecuencia del relajamiento como el que oficialmente iniciará este lunes en Veracruz, el viernes pasado registraron ocho mil 942 nuevos contagiados y 39 defunciones, tan solo ese día.Por ello en Texas y Florida, sus gobiernos locales, imponiéndose a la administración federal que preside Donald Trump, determinaron al estilo mexicano de tapar el pozo luego de que se ahogó el niño, volver a las restricciones iniciales para paliar el rebrote del COVID.Estados Unidos es el país más afectado del mundo, con cerca de 125 mil defunciones a causa del Coronavirus, convirtiéndose en el ejemplo de lo que no se debe hacer.Por ello amables lectores, es cuestionable la decisión del gobierno federal y la aceptación irrestricta del estatal, de pasar a Veracruz del color rojo al naranja en el semáforo COVID, cuando los casos se van incrementando notablemente..... La duda razonable en cuanto a la determinación de que 115 municipios de la entidad veracruzana pasen al color naranja en el semáforo COVID, otros 18 a color amarillo y a rojo 79, la hizo patente el alcalde del municipio de Veracruz puerto, el yunista- panista Fernando Yunes Márquez, quien a través de redes sociales calificó de absurdo que mientras el municipio que gobierna se queda en máximo riesgo, el de Boca del Río fuera ubicado en color naranja o riesgo alto, cuando ambas demarcaciones están unidas.En su cuenta de Twitter el munícipe porteño escribió: “Es absurdo que el semáforo de COVID sea rojo en Veracruz y naranja en Boca del Río. Somos la misma ciudad, sin fronteras físicas y convivencia por igual. Esto solo va a traer más contagios y muertes. ¡Espero corrijan!".... Por cierto, ayer domingo falleció a causa del COVID el presidente municipal de Coetzala, en la región de Córdoba – Orizaba, Gerardo Tirso Acahua Apale.En Poza Rica, al norte de la entidad, fallecieron en menos de 48 horas la semana pasada, dos directores de área del ayuntamiento local, Plácido Alvarado Guzmán, de Administración y Hermilo Martínez García, de Planeación.... Vecinos del Fraccionamiento Virginia en el municipio de Boca del Río, se organizan para presentar conjuntamente una queja en contra de la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB), al no atender las constantes quejas por la mala calidad del agua que abastece en tomas domiciliarias, que llega con lodo y mal olor, lo cual obviamente no cumple con las características que debe contar el vital líquido.La unificación vecinal se está dando porque iniciaron presentando sus quejas individualmente sin respuesta satisfactoria de parte de CAB que opera la española Acciona, la cual les dejó entrever que, por tratarse de una empresa privada, en caso de que los vecinos no obtengan la respuesta esperada, pueden acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), hágame favor.... Comentarios y sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar