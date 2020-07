... Cuando Luis Enrique Fernández Peredo fue impulsado por el panismo yunista a la alcaldía del municipio de Coatepec, nunca imaginó que esa otrora tranquila región aledaña a la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, cambiaría su fama de apacible para ser referente de crímenes violentos y abominables.Coatepec, uno de los Pueblos Mágicos con que cuenta la entidad veracruzana, ha vivido dos años de casos como el sucedido esta semana en la comunidad “El Grande” donde quitaron la vida con saña, a padre e hija, asesinados en su propio domicilio.De esta violencia coatepecana sabe el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien en mayo del año pasado, en visita que realizó al lugar, recibió la airada petición que le hicieron avecindados en el Pueblo Mágico de Coatepec, quienes solicitaron su intervención para frenar la violencia que se padecía en ese lugar.Con lonas y cartulinas en las que se leían sus demandas de seguridad, los coatepecanos se hicieron escuchar o al menos ser vistos por el mandatario nacional, mientras dos de sus acompañantes se miraban entre sí, el alcalde de ese municipio Luis Enrique Fernández Peredo y el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.A modo de broma y para salir al paso del reclamo de los coatepecanos, entre broma y en serio se dijo que “la culpa era del fiscal”, pues recordarán que entonces todavía era titular de la Fiscalía General del estado, el yunista, que no panista Jorge Winckler Ortiz.De esa visita presidencial y de la demanda de seguridad que hicieron los coatepecanos en mayo de 2019, ya ha pasado más de un año y aún no hay respuesta alguna, aun cuando Coatepec prácticamente está conurbado con la ciudad capital del estado de Veracruz.A más de un año de aquella visita presidencial, Winckler Ortiz ya no es el Fiscal General del Estado y por ende no se le puede culpar de lo que está pasando en Coatepec, por lo que el presidente municipal Luis Enrique Fernández Peredo es el responsable directo de lo que sucede y sucederá durante su gestión, en ese Pueblo Mágico que por haber sido tranquilo y de espesa vegetación, fue atractivo para buenos y malos. Hoy se ha convertido en el referente de la impunidad que campea en Veracruz.... Han pasado más de tres meses del artero asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, allá en la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz y aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha detenido a varios presuntos implicados, el crimen no se ha esclarecido.En estos más de tres meses han sucedido muchas cosas y sobre todo se ha dicho mucho, pero realmente el asesinato de la periodista Ferral Hernández, sigue sin ser aclarado.Que no se imponga – nuevamente- la impunidad que como dijo el filósofo Fernando Savater, duele más que el delito.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar