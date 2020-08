Ah como recordamos ayer a Don Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos, el gran “jefe Yayo”, quien entre sus frases célebres recitaba aquella de que “los aplausos para uno, son abucheos para otros”, lo cual vino a nuestra mente amables lectores, porque escuchamos como el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, elogiaba al gobernador del estado de Nayarit, al empresario panista Antonio Echevarría García, a quien el mandatario nacional llama “Toño”.Las felicitaciones eran por la gran cantidad de obras que se realizan en esa entidad federativa y sobre todo porque los feminicidios allí cometidos durante este año, están resueltos y los responsables encarcelados.A ese tema en particular, el presidente de la república le dedicó varios minutos en su “mañanera” y le dio la palabra a “Toño” para que confirmara que los siete feminicidios cometidos durante el primer semestre del año en el estado de Nayarit, ya se resolvieron y los responsables están encarcelados.¿Se imagina usted amable lector que el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador hiciera lo mismo en Veracruz, exaltar que la autoridad estatal ya resolvió los 45 feminicidios cometidos en territorio veracruzano en el primer semestre del año, o al menos la mitad, o la tercera parte, o los mismos siete que se han resuelto en Nayarit?.Eso quisiéramos los veracruzanos, que en nuestra entidad, la segunda del país en feminicidios después del Estado de México, se resuelvan los feminicidios para acabar así con la impunidad que campea en este delito.Otro ojalá - en su árabe acepción – es que en uno de esos días en que el titular del Poder Ejecutivo en el país va encarrerado, sugiera a los gobernantes en la entidad veracruzana que vayan a Nayarit a conocer el modelo de procuración de justicia que allí se aplica, así como cuando en enero pasado, los mandó a Oaxaca a buscar al gobernador priista Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que les explicara como allá si ayudan a las comunidades indígenas con empleo y obras.Ojalá, amables lectores, ojalá.... Allá en el sur del estado, por cierto, debe poner especial atención el neolonés secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, pues sus colaboradores son señalados como responsables de agresiones a periodistas, como fue el caso de Alfredo Santiago Hernández.El periodista recién había manejado una información relacionada con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, cuando comenzó a recibir amenazas intimidantes, al parecer de parte de elementos policiacos. Incluso en redes sociales.El gremio de aquella región está preocupado por esta situación, por lo que exigen a Gutiérrez Maldonado su efectiva intervención.... Quien busca la presidencia municipal de Coatzacoalcos, es el diputado local de aquella región, el morenista Amado Jesús Cruz Malpica, quien desde su curul en Xalapa ha trabajado primero, la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Coatzacoalcos y luego obtener la mayoría de los votos de sus conciudadanos.Amado Jesús Cruz Malpica ganaría muchos votos si interviniera pública y abiertamente en torno a lo que está sucediendo en el tiradero a cielo abierto –que no relleno sanitario- de “Villa Allende” en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana, donde los vecinos del lugar con justa razón impidieron hace unos días la entrada de camiones recolectores de basura con desechos que ni remotamente son tratados y por ende les están contaminando.Ello, dicho sea de paso, es ejemplo de que en Veracruz se carece de un programa real para el tratamiento de la basura.Hasta ahora, las acciones del gobierno estatal en torno a los basureros como se les conoce comúnmente se han concretado a solo clausurar y multar –sobre todo a esto último- a los ayuntamientos que no cumplen con la normatividad en el manejo de sus residuos sólidos urbanos, sin concretar las acciones para facilitar la inversión privada necesaria para que Veracruz cuente con verdaderos rellenos sanitarios.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar