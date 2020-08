... Ahora que oficialmente y por disposición del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, las televisoras harán las veces de la Secretaría de Educación Pública, es inminente el cierre de 18 mil 142 escuelas privadas y el despido de 75 mil profesores en la república mexicana, cifras que podrían ser mayores en caso de que el gobierno federal no les apoye, por ejemplo, con el diferimiento en el pago de impuestos.Otras escuelas privadas que forman parte de importantes consorcios educativos están planeando no operar el próximo ciclo escolar, el 20- 21, para volver a hacerlo hasta el segundo semestre del año entrante.Para que se dé una idea de la gravedad de este asunto, la educación privada en México representa 13.5 por ciento de la totalidad del sistema educativo nacional, pues según datos de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares existen 45 mil 356 planteles privados donde laboran 485 mil 188 profesores que atienden a cuatro millones 900 mil alumnos.La situación para las escuelas privadas se agrava todavía más, porque muchos padres de familia han dejado de pagar las colegiaturas, una porque se quedaron sin empleo y otra porque argumentan que, si sus hijos no van a la escuela, no tienen por qué pagarla.En contraparte, de acuerdo a lo que ha advertido insistentemente Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) y de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE), los padres de familia han inscrito a sus hijos en escuelas oficiales o lo harán en breve, para que aprovechen las clases que se darán “gratuitamente” por televisión, con lo cual se ha incrementado la matrícula en las escuelas de los distintos niveles de gobierno, por lo que se avizora que habrá grupos de hasta 80 alumnos, número pedagógicamente imposible de atender.Si a esto le sumamos el hecho de que nueve de cada diez familias en este país cuentan con televisión en casa, se advierte que el próximo curso escolar será inédito, aunque hay quienes aseguran que será perdido puesto que no se estaba preparado para las consecuencias de la pandemia del Coronavirus.Por todo ello es que los empresarios del sector educativo privado demandan al gobierno de la república algún tipo de apoyo, pues estos planteles cumplen con su parte en la formación de los futuros mexicanos.... En el papel, las medidas determinadas por el gobierno del estado para paliar la pandemia del Coronavirus están muy bien, excelentes, ya que por ejemplo se dispuso que en el transporte público o urbano solo se ocupen la mitad de sus asientos disponibles y que únicamente viajen en ellos quienes utilicen cubrebocas, además de que los choferes vayan resguardados.De lejos la determinación sería suficiente, pero como toda disposición que no es supervisada, ya no se cumple y como muestra un botón; los autobuses urbanos de la línea Boca del Río que cruzan la conurbación Vera- Boca, por las mañanas van totalmente llenos, con todos los asientos ocupados y personas de pie en los pasillos, muchos de ellos sin cubrebocas.En tanto, las patrullas de la Dirección de Transporte Público del gobierno estatal recorren las avenidas que conducen a las salidas de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, pendientes de prestar ayuda a quien lo solicite. No se rían.... Por cierto, amable lector, hasta el miércoles pasado ya había presencia del Coronavirus en 198 de los 212 municipios de la entidad veracruzana y seguía siendo la zona conurbada Veracruz – Boca del Río la que sumaba el mayor número de contagios, cinco mil 348 y 587 respectivamente.Mencionamos lo anterior porque en esta conurbación el relajamiento está en pleno, los bares y restaurantes operando como si nada, argumentando sus propietarios que cumplen con todas las medidas necesarias, que insistimos, no son supervisadas.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar