... En las últimas semanas ha cobrado fuerza la versión de que algunos presidentes municipales veracruzanos estarían en posibilidades de reelegirse y por ende, someterse a consideración de sus actuales gobernados a los que para el año entrante habrán servido por cuatro años y pedirán en la elección del domingo 6 de junio, que los ratifiquen por otro periodo similar.Por ello los alcaldes que aspiren a volver a gobernar sus municipios, sabrán ese domingo de junio entrante si satisficieron las expectativas de la ciudadanía, que con sus sufragios hablarán como lo hacemos todos después de haber ido a la feria.Uno de los actuales presidentes municipales que dicen buscaría la reelección, porque él no ha soltado prenda al respecto, es quien encabeza el ayuntamiento de Veracruz puerto, el panista Fernando Yunes Márquez, lo cual en verdad ha sorprendido a muchos, por su ya conocida apatía para gobernar el municipio más importante de la entidad veracruzana.Apatía que, dicho sea de paso, se refleja en los resultados de las encuestas realizadas para conocer el índice de aprobación que tienen entre la ciudadanía, como la que hizo hace unos días la empresa “Massive Caller”, con la cual se conoció que en el caso específico de Fernando Yunes Márquez, este se ubicó en el lugar 20 de 20, o sea en el último sitio, con menos del 50 por ciento de la aceptación de sus gobernados.Para que no se queden con la duda, el alcalde mejor evaluado es el también panista Jesús Antonio Nader Nasrallah de Tampico, Tamaulipas con el 58.2 por ciento de aprobación de sus gobernados.... Para que no se queden con la duda amables lectores, con esta misma encuesta de “Massive Caller”, pero realizada en abril pasado, el alcalde del municipio de Xalapa, el morenista Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, se ubicó en la posición 76 con 23.4 por ciento de aprobación de sus gobernados.Con ese porcentaje de aprobación es obvio que no resulta candidateable para aspirar a ser nuevamente alcalde de la ciudad capital del estado, Xalapa.Desafortunadamente para el partido Movimiento de Regeneración Nacional, el alcalde del municipio de Xalapa se ha desempeñado tan mal, que los directivos de Morena no logran encontrar a un candidato que les garantice el triunfo el año entrante.... Para que no ande preguntando y se le quite el sueño por la duda, le comentamos amable lector que en el mismo ejercicio de “Massive Caller” sondearon a los actuales gobernadores de los estados y oh sorpresa- no es cierto- el nuestro, Cuitláhuac García Jiménez, se ubicó en el lugar 27 de entre los 32 mandatarios estatales, con el 32.8 por ciento de aprobación de sus gobernados.Tan bajo porcentaje de aceptación del mandatario veracruzano es, como diría la Nana Goya, otra historia y por lo tanto, tema de otro día.... En este mismo espacio replicamos las quejas de comerciantes, empresarios y contadores públicos de la zona conurbada en contra de los “cobrones” empleados de las direcciones de Protección Civil y Comercio de los municipios de Veracruz y Boca del Río.No están ustedes para saberlo, pero nos escribieron desde la ciudad de Xalapa para quejarse de lo mismo, ya que personal del ayuntamiento jalapeño resultó más “cobrón” que los de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.... El próximo domingo 30 de agosto, “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, se realizarán manifestaciones en muchos lugares para visibilizar este grave hecho y Veracruz no será la excepción.En principio, familiares de desaparecidos de la zona Córdoba- Orizaba ya organizaron una caminata que partirá a las doce del día, del atrio de la iglesia de Santa Gertrudis, en Orizaba,... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar