... Dicen y bien, que “el prometer no empobrece, que el dar es el que aniquila”, así como también que a “las palabras se las lleva el viento”, lo cual amables lectores, viene como anillo al dedo para abordar el tema de la gran contaminación del Río Blanco, ese que en los últimos años se ha convertido para vergüenza de los veracruzanos, en un rio de basura.El Río Blanco, para que lo ubiquen, es aquel que a la altura de “La Mixtequilla” como se le conoce popularmente al municipio de Ignacio de la Llave, cercano al puerto de Veracruz, en septiembre del año pasado acaparó importantes espacios en medios de comunicación no solo de nuestro estado, sino del país e incluso de otras naciones porque en él corrían además de agua, miles de botellas de plástico que desde la parte montañosa central de la entidad veracruzana va recogiendo el afluente.Similar situación se dio este septiembre -un año después- y según narran vecinos del lugar, lo mismo ha sucedido y se ha intensificado desde hace una década.Por como se están dando las cosas, seguramente el año entrante y los siguientes volverá a suceder lo mismo, pues hasta ahora solo se ha actuado reactivamente, esto es, para recoger la basura que baja de la montaña, pero poco o nada se hace proactivamente para realmente sanear el río Blanco.... Decimos que esto del rio de basura se seguirá repitiendo seguramente, porque no se actúa integralmente en la solución de esta problemática, esto porque en octubre entrante se cumplirán 18 meses o año y medio de que los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipales, anunciaron precisamente en el municipio de Río Blanco, el programa integral de saneamiento de la cuenca de ese afluente, que contemplaba, al menos en papel, apoyar e impulsar obras y acciones que incrementarían la capacidad de tratamiento de descargas de aguas residuales.En esa ocasión, el viernes 8 de abril del 2019 para ser precisos, en evento efectuado en la ex Fábrica Textil de Río Blanco, el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Homero Landa Vera, acompañado del mandatario veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, así como de los presidentes municipales de Río Blanco, Atzalan, La Perla, Yanga, San Andrés Tenejapan, Rafael Delgado, Coetzala, Maltrata, Nogales, Orizaba, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Acultzingo, Naranjal, Tlilapan, Fortín, Tlalixcoyan, Omealca e Ixhuatlancillo, se reinstaló el “Comité de Cuenca del Río Blanco”.Al hacer la reinstalación el Comité de la Cuenca del Río Blanco, el gobernador del estado de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, pidió la colaboración de todos los niveles de gobierno para dar cauce a las demandas de la población, ante el alto nivel de contaminación que inhibe las actividades económicas en las cuencas hidrológicas.De eso en octubre hará año y medio, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de alguna de esas acciones integrales anunciadas, salvo de lo que ha hecho el incomprendido titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, quien ha tenido que sacrificar parte de sus escasos recursos económicos para pagar los jornales de los lugareños que participan en la recogida de basura.¿Cómo la ven amables lectores?... El maestro Ignacio García, el poeta más representativo del puerto de Veracruz como le llama nuestra amiga común Carolina Cruz, autor del libro “Los elementos del reino”, acaba de publicar el libro digital: "Las Paradojas del Encierro", texto escrito bajo este tiempo de confinamiento obligado.“Nacho” García como le llamamos sus seguidores, narra en este libro digital, lo que está sucediendo en este encierro en que nos tiene el Coronavirus, el cual por cierto pueden descargar en la siguiente liga: https://mega.nz/file/ul5nQQRa#6jmo5IMj9cbRZyJQ6j1OMFYtAGjAYhN77NWsZsojYw4 ... Comentarios o sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar