Cuando la impotencia y el coraje se suman, se pierde el miedo y nos hace a sacar todo aquello que se agolpa en nuestra garganta, como fue el caso del oncólogo pediatra del Hospital Regional de Veracruz, el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, quien grabó un videomensaje responsabilizando a los diferentes niveles de gobierno de la muerte de niños con cáncer como consecuencia del desabasto de medicamentos."Llevamos más de seis meses pidiendo quimioterapias y lo único que hemos recibido son oídos sordos (...) Buscaré todo lo que está en mi arsenal para darles tratamiento, de las muertes de niños con cáncer en mi hospital no me hago responsable, estaré ahí con ellos, sostendré la mano de los niños, les daré aliento a los papás, yo no les voy a decir quién es el culpable, si saben hacer su trabajo háganlo, si no saben hacer su trabajo dejen que otros hagan su trabajo", fue lo que expresó el galeno, ampliamente conocido en Veracruz por sus conocimientos en el tratamiento del cáncer."Yo soy el responsable de los pacientes, yo soy el que da la cara a los pacientes, yo los veo morir", expresó el médico quien refirió que el jueves pasado vio morir a otro niño con cáncer porque en el nosocomio en el que labora –y esperamos que siga allí- no hay los medicamentos requeridos porque simple y sencillamente el gobierno federal y el estatal no los han comprado.... Para que ustedes amables lectores ubiquen al oncólogo pediatra Sergio Miguel Gómez Dorantes, es el mismo que en abril pasado, cuando se generalizaba el contagio por el Coronavirus, expuso ante la opinión pública que los médicos del sector salud estatal elaboraban sus propios trajes y aditamentos para no contagiarse, porque no había suficientes en el Hospital Regional de Veracruz.En abril, el médico dio a conocer que, con bolsas negras para almacenar basura, los galenos de ese hospital elaboraban sus overoles y así seguir atendiendo a los pacientes que llegaban desde diversas partes del estado de Veracruz.La personalidad del oncólogo pediatra Gómez Dorantes es así, apasionada con su trabajo, dicen sus compañeros médicos, quienes coinciden en que esa misma pasión se refleja en su atención a los niños con cáncer, por lo que verlos morir le hace sentir impotente con coraje y con valor le llama a las cosas por su nombre, sin temor alguno.... En consecuencia, el actual secretario estatal de salud, el médico Roberto Ramos Alor, salió también a la opinión pública y reconoció que existe cierto desabasto de medicamentos para atender a niños con cáncer, pero que es algo que se sucede no solo en Veracruz, ni exclusivamente en México, sino en el ámbito internacional."Comprendo la angustia de familiares y algunos médicos, pero también es cierto que no les hemos ocultado la información, ni mucho menos hemos sido omisos, ya que se les ha comunicado puntualmente la situación que tenemos en cuanto al faltante de algunos medicamentos", dijo el titular de la Secretaría de Salud en Veracruz, quien en contraparte no dio fecha probable para que este desabasto termine, lo cual es grave porque desafortunadamente seguirán muriendo niños con cáncer.... Cuando se está cerca de cumplirse cuatro años de declaratoria en el estado de Veracruz de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el gobierno federal destinó un millón 392 mil pesos para que la Fiscalía General del Estado (FGE), realice acciones en este sentido.Por lo pronto creará módulos de atención inmediata en varios municipios, tema del cual en breve les estaremos comentando..... El sábado pasado, en Minatitlán Veracruz, un par de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, asesinaron a balazos a Rodolfo C.R, a quien llamaban "Fito" sus compañeros y amigos integrantes de la comunidad LGBT, muerte que se suma a otras tantas en contra de estas personas.