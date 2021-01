... En el proceso de adaptación a la nueva normalidad a la que nos ha obligado la pandemia del Coronavirus, el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz A.C, mejor conocido como CRIVER, reanudará el servicio de transporte para pacientes, que en su mayoría son niños de diversas partes del territorio veracruzano, que sufren algún tipo de discapacidad y requieren rehabilitación para integrarse a la sociedad.Fundado en el año 2004, el CRIVER que se ubica en la carretera a Medellín de Bravo, atiende a más de 15 mil niños y jóvenes que presentan problemas motrices, neurológicos, visuales, auditivos, conductuales y musculares.Este Centro de Rehabilitación, orgullo veracruzano, es patrocinado por el sector empresarial de Veracruz, la sociedad en general y por el gobierno estatal, el cual con todas las medidas preventivas que establece el sector salud, está atendiendo en promedio a 200 niños diarios.Quizá para muchos no represente algo el CRIVER, sin embargo, para muchas familias de todo el estado de Veracruz, sobre todo de escasos recursos, es el apoyo especializado que requieren y necesitan para atender a sus menores de edad con algún tipo de discapacidad.Por eso amables lectores, es tan importante el anuncio que recién hiciera el empresario Enrique Cházaro Mabarak de que se reactiva el servicio de transporte para pacientes del CRIVER, pues ello permitirá incrementar el número de menores que requieren este tipo de atención especializada.No están ustedes para saberlo, pero al CRIVER llegan niños provenientes de municipios serranos del estado de Veracruz, cuyas familias carecen de los recursos económicos para trasladarlos a este Centro de Rehabilitación, de ahí la importancia de que se les ofrezca el servicio de transporte.Los interesados en reanudar sus visitas al CRIVER, pueden comunicarse al 2299552178 y 2299552179.... Analistas de café, que vaya que abundan, comentan que la insistencia de los morenos para invitar al empresario Ricardo Ahued Bardahuil a aceptar la candidatura por este partido a la alcaldía de la ciudad de Xalapa, es parte de la estrategia de quienes ya trabajan para el proceso electoral del 2024, en que se elegirá a un nuevo gobernador o gobernadora del estado de Veracruz.Para esos analistas, Ahued Bardahuil se enfila a ser candidato a gobernador y relevar a Cuitláhuac García Jiménez dentro de tres años, aspiración que le complica los planes a la zacatecana secretaria de energía del gobierno federal, Norma Rocío Nahle García, quien reconoce que ante los veracruzanos no tiene ninguna posibilidad si el empresario avecindado en Xalapa toma esa decisión.Por ello, uno de los cinco grupos en los que está dividido Morena en Veracruz, cometió la pifia de salir a la calle para invitar a Ahued Bardahuil, convencidos de que aceptaría ser nuevamente alcalde por la ciudad capital del estado en un periodo de crisis que le minaría su aceptación rumbo al 2024.Tal versión no es del todo descabellada.... Es que el mejor lugar para ocultar algo, es a la vista de todos, lo cual como dijera ya saben quién, cae como anillo al dedo para intentar entender que en la mismísima capital del estado, en Xalapa, sede de los tres poderes del estado, así como de las entidades encargadas de la seguridad y procuración de justicia de los veracruzanos, estuviera operando un grupo criminal en lo que llaman casa de seguridad, cercana a uno de los principales accesos de esa ciudad.Si bien el asunto encaja en lo irónico, es también ejemplo de algo que han padecido las corporaciones dedicadas a la seguridad, la falta de inteligencia policial para obtener información que ayuda a esa entelequia llamada Estado, a combatir el crimen.La seguridad policial no se trata únicamente de patrullar calles y difundir arrestos menores, sino también de inteligencia para ir un paso adelante en el combate a los grupos criminales que según vemos, ya operan desde la capital del estado de Veracruz, escondiéndose a la vista de todos.... Al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar